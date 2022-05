O presidente Jair Bolsonaro exonerou nesta quarta-feira (11), a pedido, o engenheiro Rodrigo Otávio Moreira da Cruz do cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde, segundo posto mais importante da pasta.

Para o seu lugar, foi nomeado o advogado Daniel Meirelles Fernandes Pereira. O decreto com a troca foi publicado no Diário Oficial da União.

Cruz havia assumido o posto no lugar do coronel Élcio Franco, que estava na função desde junho de 2020 e foi exonerado no fim de março de 2021. O novo secretário-executivo era o principal assessor de Cruz no Ministério da Saúde.