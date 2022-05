Política Bolsonaro troca o comando do Ministério de Minas e Energia

Adolfo Sachsida assume o comando da pasta

O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia nesta quarta-feira (11). O ministro Bento Albuquerque foi exonerado, a pedido. Adolfo Sachsida assume o cargo, segundo decreto publicado no Diário Oficial da União.

Sashcida era chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia. Doutor em economia e advogado, o novo ministro é autor de vários livros e artigos técnicos sobre políticas econômica, monetária e fiscal, avaliação de políticas públicas e tributação. Também foi professor em universidades brasileiras, como a Universidade Católica de Brasília, e do exterior.

Albuquerque foi nomeado para o Ministério de Minas e Energia em novembro de 2018. A sua saída do cargo ocorreu após críticas de Bolsonaro à política de preços da Petrobras, estatal ligada à pasta.

Em live na semana passada, Bolsonaro citou Albuquerque e o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, ao reclamar do reajuste no preço do diesel e do alto lucro da empresa, o qual classificou como um “estupro” diante dos altos valores dos combustíveis no País.

Confiança

Em entrevista, o novo ministro agradeceu a confiança de Bolsonaro. “Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança, ao ministro Paulo Guedes pelo apoio de mais de três anos no Ministério da Economia e peço a graça de Deus para estar à frente desse desafio, que é o maior da minha carreira profissional. Agradeço também ao ministro Bento Albuquerque pelo trabalho até aqui executado”, disse Sachsida no seu primeiro dia no cargo.

