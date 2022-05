Mundo Câmara dos Estados Unidos aprova projeto de ajuda de US$ 40 bilhões à Ucrânia

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2022

A medida precisará ser aprovada pelo Senado antes de ir ao presidente Joe Biden para ser sancionada. Foto: Divulgação

A Câmara dos Estados Unidos, liderada pelos democratas, aprovou na noite desta terça-feira (10) um projeto de lei de cerca de US$ 40 bilhões para fornecer ajuda à Ucrânia, que continua enfrentando ataques da Rússia.

A medida precisará ser aprovada pelo Senado antes de ir ao presidente Joe Biden para ser sancionada.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse no início do dia que depois que a Câmara aprovasse o pacote, o Senado “se movimentaria rapidamente” para aprovar a medida e enviar para a mesa de Biden.

A ajuda à Ucrânia tem sido um raro ponto de coesão no Capitólio, com democratas e republicanos em grande parte se unindo em torno de um pedido de ajuda à nação que enfrenta a invasão russa.

Os legisladores divulgaram o texto do projeto no início do dia, antes da votação na Câmara. A legislação aprovada fornece financiamento para uma longa lista de prioridades, incluindo assistência militar e humanitária.

O projeto de lei também inclui um aumento no financiamento da autoridade presidencial de saque dos US$ 5 bilhões que o governo Biden solicitou originalmente para US$ 11 bilhões. O financiamento da autoridade presidencial de saque permite que o governo envie equipamentos militares e armas dos estoques dos EUA. Essa tem sido uma das principais maneiras pelas quais o governo forneceu itens militares aos ucranianos rapidamente nos últimos 75 dias do conflito.

