Política Presidente da Câmara dos Deputados quer que reformas avancem na Casa ainda em 2022

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ele crê ainda que, independentemente de quem vença as eleições presidenciais, o Congresso continuará de centro-direita, liberal e reformista. Foto: Agência Câmara Ele crê ainda que, independentemente de quem vença as eleições presidenciais, o Congresso continuará de centro-direita, liberal e reformista. (Foto: Agência Câmara) Foto: Agência Câmara

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), defendeu nesta terça-feira (10) o andamento das reformas administrativa e tributária ainda em 2022, e disse que vai manter os dois projetos na pauta do dia.

“As reformas continuarão na pauta do dia. Nós temos que entregar a reforma administrativa, que está pronta na Comissão e precisa do apoio de todo empresariado brasileiro”, destacou Lira em um evento com empresários nos Estados Unidos.

Reformas estruturantes dificilmente passam em anos de eleição, deixando este trabalho ainda mais difícil. Junto a isso, o presidente da Câmara pontuou que falta apoio do governo federal para que elas sejam aprovadas.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), em janeiro, afirmou que gostaria que a reforma administrativa avançasse no Congresso em 2022, mas ponderou que o período eleitoral pode dificultar este processo.

“Nesses anos onde existem as eleições para presidente, para senadores e para deputados também, são anos difíceis, não tem negociação. O parlamentar, no final das contas, ele vê onde é que ele vai pagar o preço com aquele voto contrário ou favorável à tal proposta”, destacou o presidente.

Mesmo com um cenário adverso, Arthur Lira acredita que as pautas podem ter avanço em 2023, pois avalia que, após as eleições, manterá o tamanho de sua base de influência, que conta, hoje, com quase 300 deputados.

Ele crê ainda que, independentemente de quem vença as eleições presidenciais, o Congresso continuará de centro-direita, liberal e reformista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política