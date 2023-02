Brasil Número de vítimas do temporal no Litoral Norte de São Paulo sobe para 50

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Balanço é da Defesa Civil Estadual, que aponta que foram encontrados os corpos de 49 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba Foto: Divulgação Balanço é da Defesa Civil Estadual, que aponta que foram encontrados os corpos de 49 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Subiu para 50 o número de mortos vítimas do temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana. O balanço é da Defesa Civil Estadual, que aponta que foram encontrados os corpos de 49 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba.

As buscas entraram em seu quinto dia nesta quinta-feira (23). Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguem com as buscas de forma ininterrupta, ao longo da madrugada. A ação é reduzida ao longo da noite e pela manhã, a equipe é reforçada.

Cinco dias após a tragédia, há ainda dezenas de desaparecidos. Na última divulgação do governo estadual, 38 pessoas estavam desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil, há mais de 4 mil desalojados ou desabrigados.

Os trabalhos de buscas acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila Sahy, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia, e Juquehy. As buscas são feitas por bombeiros, agentes da Defesa Civil e os próprios moradores. A operação envolve mais de 600 pessoas.

Vítimas

Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil do estado de SP registra, o temporal deixou 50 pessoas mortas. Do número, 49 mortes são em São Sebastião, cidade mais atingida da região, e uma em Ubatuba.

Entre as vítimas, há crianças. Em Ubatuba, uma menina de 7 anos que morreu soterrada após a sua casa ser destruída por uma pedra de duas toneladas durante o temporal. Em São Sebastião, um bebê de nove meses morreu após uma árvore atingir a casa em que vivia na Vila Sahy, área mais atingida pelo temporal do fim de semana.

A mãe ficou ilhada e foi resgatada na segunda-feira. Uma outra filha dela, de 9 anos, está internada no Hospital Regional de Caraguatatuba.

Entre as vítimas, há também turistas, como Lívia da Silva Santos. Ela era de Vera Cruz (BA) e morava há cerca de 14 anos na capital paulista, mas passava o final de semana no litoral na casa do namorado Ednaldo. Ele e sua filha, Sophia Silva, também morreram.

