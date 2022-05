Geral “Nunca tive tanta vergonha do meu país”, diz representante da Rússia que renunciou ao cargo na ONU

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Boris Bonderev, o diplomata russo que renunciou ao cargo em protesto contra a guerra. (Foto: Reprodução)

Um diplomata russo na missão permanente do país na ONU (Organização das Nações Unidas) em Genebra anunciou nesta segunda-feira (23) que deixava o seu cargo por discordar com a invasão da Ucrânia por Moscou, em uma rara renúncia política devido à guerra.

Boris Bondarev, conselheiro da Missão Russa desde 2019 e diplomata do Ministério das Relações Exteriores da Rússia desde 2002, anunciou sua demissão em um e-mail enviado a diplomatas em Genebra.

“Durante 20 anos de minha carreira diplomática, vi diferentes reviravoltas em nossa política externa, mas nunca tive tanta vergonha do meu país quanto em 24 de fevereiro deste ano”, disse Bondarev no texto, referindo-se à data em que Vladimir Putin ordenou que tropas da Rússia invadissem a Ucrânia.

“Comecei a imaginar isso há alguns anos, mas a escala desse desastre me levou a fazer isso”, disse Bonderev. “Fui à missão como qualquer outra segunda-feira de manhã, encaminhei minha carta de demissão e saí.”

Sua renúncia é o mais visível de todos os atos de protesto feitos por diplomatas russos contra a guerra na Ucrânia.

Bonderev disse que várias vezes mencionou suas inquietações sobre a invasão a superiores da embaixada. “Disseram-me para manter minha boca calada para evitar consequências”, disse.

“Estudei para ser diplomata e sou diplomata há 20 anos”, escreveu Bondarev. “O Ministério das Relações Exteriores da Rússia se tornou meu lar e minha família. Mas eu simplesmente não posso mais participar dessa ignomínia sangrenta, estúpida e absolutamente desnecessária.”

Bondarev disse que deveria ter renunciado há três meses, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, mas atrasou porque tinha negócios de família para resolver, precisando desse período “concentrar sua determinação”.

“A guerra agressiva desencadeada por Putin contra a Ucrânia e, de fato, contra todo o mundo ocidental não é apenas um crime contra o povo ucraniano, mas também, talvez, o crime mais grave contra o povo da Rússia”, acrescentou.

Bondarev fez uma crítica contundente à Chancelaria da Rússia e seu diplomata-chefe, Sergei Lavrov.

“Hoje o Ministério das Relações Exteriores não se trata de diplomacia. Tudo só diz respeito a belicismo, mentiras e ódio”, escreveu. Lavrov ilustra bem “a degradação desse sistema”, acrescentou.

“Aqueles que conceberam essa guerra querem apenas uma coisa: permanecer no poder para sempre, viver em palácios pomposos e de mau gosto, navegar em iates comparáveis em toneladas e custo a toda a Marinha russa, desfrutando de poder ilimitado e total impunidade”, disse ele. “Para conseguir isso, estão dispostos a sacrificar quantas vidas forem necessárias.”

Não houve comentários imediatos da missão permanente russa na ONU.

Mais cedo, ele anunciou sua saída no LinkedIn. A Ucrânia pediu aos diplomatas russos que renunciassem a seus cargos em um debate no Conselho de Direitos Humanos em março. No entanto, Bondarev disse que não esperava que outros o seguissem. “Receio que eu seja o único.”

Kira Yarmysh, porta-voz do opositor do Kremlin preso Alexei Navalny, saudou a renúncia. “Parece que há apenas uma pessoa honesta no Ministério das Relações Exteriores”, escreveu ela no Twitter. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

