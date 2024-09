Colunistas Nunes dançou

Por Leandro Mazzini | 4 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O clã Bolsonaro está totalmente fechado eleitoralmente com Pablo Marçal (PRTB) para a prefeitura de São Paulo, apesar de não ter abandonado o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O maior objetivo da família é derrubar Guilherme Boulos (PSOL) e bloquear a ascensão do PT novamente à gestão municipal. O crescimento meteórico de Marçal nas pesquisas que chegam ao PL é visto como inevitável, com indicativos de que ele ganha de qualquer candidato em eventual 2º turno. A situação pró-Marçal, até há dias tímida, se fortaleceu ontem nos grupos de whatsapp dos bolsonaristas (muitos deles mandatários, grandes empresários e militantes importantes), o que deixou Nunes mais rifado. Essa turma prepara uma baita vaia ao prefeito no ato do 7 de Setembro na Av. Paulista. O racha é iminente. A cúpula do MDB já alertou a Nunes para ele não aparecer e, se não for ao 2º turno, anunciar apoio ao Boulos, seguindo a executiva nacional mais alinhada ao presidente Lula da Silva. A campanha, enfim, começou a ferver.

Varredura

A Praça dos Três Poderes amanheceu na segunda-feira (2) totalmente cercada, inclusive os anexos dos ministérios, do Congresso e do STF, para os preparativos do ato cívico de sábado. O desfile é a justificativa para a varredura que será feita em todas as dependências do Congresso Nacional na sexta-feira, incluindo os gabinetes dos parlamentares. Os servidores serão dispensados do ponto.

Será que vai?

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou requerimento do deputado Osmar Terra (MDB-RS) para que o ministro da Justiça e Segurança de El Salvador, Gustavo Villatoro, a convite, explique o Plano de Segurança de Controle Territorial adotado pelo presidente Nayib Bukele.

De quem sabe

Enquanto as campanhas eleitorais ocorrem a pleno vapor, contadores de todo o País – muitos deles trabalham para prefeitos e vereadores – vão se reunir em Balneário Camboriú (SC) para discutir governança, transparência e eficiência das administrações públicas. Será na segunda (9), no 20º Seminário de Governança Municipal para Prefeitos, Gestores e Contadores Públicos, organizado pelo conselho da classe.

Mercosul em risco

Na reunião do Mercosul em Montevidéu, na segunda, o chanceler Mauro Vieira não ficou isolado apenas por conta da postura do Brasil sobre a Venezuela. Foi obrigado a balançar a cabeça ouvindo os chanceleres da Argentina e Uruguai defenderem, juntos, a flexibilização das regras do bloco: os dois países querem firmar acordos fora do Mercosul – o que pode matar o conselho. O Uruguai quer abrir tratado com a China.

Batom no caixa

Estudo da ABF enviado à Coluna aponta que mulheres já são maioria no franchising (51%). Nas redes franqueadoras, a participação subiu de 46% para 57% entre 2015 e 2024. A presença delas nos cargos de liderança das franqueadoras foi de 19% para 29% no período analisado.

(colunaesplanada@gmail.com)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

