Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Faturamento foi 265% maior que no mesmo período do ano passado. (Foto: Bloomberg)

A Nvidia, fabricante de chips e nova queridinha de Wall Street, divulgou hoje um faturamento de US$ 22,1 bilhões no quarto trimestre de 2023, um salto de 265% em relação ao ano anterior e o terceiro período consecutivo de ganhos percentuais de três dígitos. Na comparação com o terceiro trimestre, o avanço foi de 22%.

A empresa registrou lucro de US$ 12,28 bilhões no quarto trimestre, avanço recorde de 769% na comparação anual e de 33% em relação aos três meses imediatamente anteriores.

No ano, a receita da Nvidia foi de US$ 60,9 bilhões, avanço de 126%.

As ações da empresa dispararam mais de 7,5% após a divulgação. No pregão regular em Nova York, os papéis registraram queda de 2,85%.

“A computação acelerada e a inteligência artificial (IA) generativa atingiram o ponto crítico. A demanda está aumentando em todo o mundo entre empresas, indústrias e nações”, afirmou Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia no comunicado da empresa divulgado hoje.

O setor de data centers, que inclui os negócios com IA, teve faturamento de US$ 18,4 bilhões, avanço de 409% em relação a igual período de 2023 e de 27% na comparação com o trimestre anterior.

“Nossa plataforma de Data Center é alimentada por fatores cada vez mais diversificados – demanda por processamento de dados, treinamento e inferência de grandes provedores de serviços em nuvem e especializados em GPU, bem como de empresas de software corporativo e de Internet para o consumidor. Os setores verticais – liderados pelos setores automotivo, de serviços financeiros e de saúde – estão agora em um nível multibilionário”, diz o comunicado.

A empresa também divulgou projeções otimistas. Estima que o faturamento no trimestre corrente dique em cerca de US$ 24 bilhões, acima das previsões de analistas, de US$ 21,9 bilhões, em média.

Os resultados da empresa eram muito aguardados, com o mercado na expectativa de que a Nvidia atenderia às estimativas de receita e garantiria aos investidores que ela vê mais crescimento na inteligência artificial generativa. No entanto, todos os números superaram as estimativas.

