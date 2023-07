Colunistas O americano bolsonarista

Por Leandro Mazzini | 24 de julho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A relatora da CPMI dos Atos Antidemocráticos, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), analisa documentos que revelam a ligação entre o empresário americano Daniel Beck, dono da Combat Armor Defense, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e as compras bilionárias de equipamentos feitas pelo ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. Os auditores da comissão descobriram que entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022 a empresa fez vendas de equipamento de segurança à PRF, entre eles blindados, em contratos que superam R$ 100 milhões. Quando foi fundada no Brasil em março de 2019, a Combat Armor Defense registrou um capital social de R$ 1 milhão e o responsável no Brasil era Mauricio Junot de Maria. Em outubro passado, após as vendas à PRF, o capital cresceu para R$ 27,4 milhões. Daniel Beck foi um dos invasores do Congresso dos Estados Unidos na tentativa de anular a eleição de Joe Biden. O deputado Eduardo Bolsonaro estava nos EUA no mesmo período.

Cristofobia na pauta

Os congressistas católicos estão assustados com a pressão da bancada evangélica, em especial da Igreja Universal do Reino de Deus, para aprovar o PL que tipifica o crime de cristofobia. A pena varia de três a seis anos. A justificativa do deputado Hélio ‘Negão’ (PL-RJ) é que a perseguição aos cristãos cresce no Brasil. Mas não cita exemplos.

Janja & Tarciana

É certeza entre portas partidárias que o Governo vai entregar a presidência do Banco do Brasil a algum partido que não seja o PT. Quem segura hoje a presidente do BB, Tarciana Medeiros, é a primeira-dama Janja Silva e o fundo Blackrock, um de seus padrinhos, com assento no conselho.

Desafio dos Barbalho

O senador Jader Barbalho (MDB-PA) entrou no lobby pela aprovação da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas no Amapá. Seu Estado, confrontante, vai lucrar muito sediando escritórios de petroleiras. Mas tem a COP 30 em 2025 no cronograma, no mesmo Pará governado pelo filho Helder, que vai receber ambientalistas de todo o mundo.

Descobriram a cadeia

O Governo quer investigar oficialmente (só agora) o que tem causado o aumento da inflação. O Decreto 11.597 da Casa Civil instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial sobre “Resiliência em Cadeias de Valor”. Com membros de nove ministérios, tutelados pela Fazenda. A turma vai buscar soluções para estancar os índices.

Livros na papuda

O ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski doou sua ampla e eclética biblioteca para a Biblioteca Nacional. E parte deste acervo vai para o presídio da Papuda, em Brasília, sob gestão do Governo do DF.

