Elon Musk tem uma fortuna de estonteantes 500 bilhões de dólares. (Foto: Reprodução)

Alexandre, o Grande, o conquistador do mundo, foi provavelmente o homem mais poderoso da história. Conquistou também tesouros inimagináveis dos reinos que tombavam diante de seu exército. Talvez seja o único a poder disputar o primeiro lugar de todos os tempos com Elon Musk.

Com uma fortuna de estonteantes 500 bilhões de dólares, ele deu um salto em 2024, transformando o X, como pretende obrigar todo mundo a chamar o Twitter, num instrumento que lhe valeu o primeiro lugar na lista dos comunicadores mais influentes do mundo feita pelo Mediaite. Muitos acham que também foi ele quem elegeu Donald Trump, com grandes quantias de dinheiro direcionadas para áreas estratégicas, como os registros eleitorais e o voto antecipado.

As mudanças que fez no X, liberando perfis cancelados e turbinando seus próprios tuítes com uma “mexidinha” no algoritmo, resultaram “num ecossistema de mídia no qual as opiniões a favor de Trump passaram a fazer uma parte muito maior da consciência nacional do que faziam antes”, segundo o Mediaite.

Musk também virou uma sombra de Trump, a ponto de começar a ser chamado, por múltiplos inimigos, de “presidente”. Até no jantar de Trump com Jeff Bezos ele se intrometeu, aparecendo de surpresa.

Muito se deve a tentativas de intrigá-lo com o presidente eleito. Mas mesmo quem não se horroriza com a aliança prevê um choque futuro: dois egos tão monumentais não podem conviver sob o mesmo teto, em Mar-a-Lago ou na Casa Branca, por muito tempo.

Um dos lugares comuns sobre fenômenos que se tornam incontroláveis é o do gênio que sai da garrafa. Parece ter sido feito sob medida para Elon Musk. Agora que ele está provando o sabor do poder político, somado ao do dinheiro e dos projetos grandiosos, como financiar seu próprio programa espacial, parece picado pela mosca azul.

Transforma-se assim no grande palpiteiro da república, tendo inclusive boicotado o acordo entre republicanos e democratas para manter a máquina do governo funcionando normalmente. Mandou mais de cem tuítes para melar o jogo. Quem resiste a mais de cem tuítes de Elon Musk, com sua proximidade com Trump e o papel que assumirá a partir de 20 de janeiro no Departamento de Eficiência Governamental?

O nome dá a impressão de ser um ministério, quando sua função será de assessorar o presidente, não integrar o gabinete.

Mas alguém imagina que Elon Musk vá fazer “apenas” uma assessoria? Com um papel transcendental como o de cortar desperdícios e tornar os gastos eficientes?

Se der certo, será uma verdadeira revolução cultural. Se der errado, ele volta para seus 500 bilhões, equiparável ao PIB de países como Áustria, Singapura, Israel e Noruega.

É uma concentração de poder capaz de virar muitas cabeças. Por exemplo, ele parece ter gostado da ideia de eleger governantes e está cogitando fazer uma contribuição de 100 milhões de dólares para o inglês Nigel Farage, o líder do Reforma, um pequeno partido nacionalista que está em ascensão. Farage frequenta o círculo próximo de Trump e tem ideias parecidas sobre controles de imigração.

Irá Musk virar um “kingmaker”, um fazedor de reis, abraçando líderes de partidos de direita que considera injustiçados pelos obstáculos nas redes? Vai manter a linha de influenciador político ou se cansará rapidamente num mundo com regras diferentes das que conhece como empreendedor arrojado?

“Elon Musk é o empreendedor mais bem aquinhoado de nossa era, tendo revolucionado várias indústrias. Mas o setor privado opera com base em princípios radicalmente diferentes do setor público, que tem a capacidade de obstruir ou desarmar mesmo os esforços mais obstinados”, escreveu Christopher Rufo, autor de um livro chamado, justamente, A Revolução Cultural Americana. As informações são da revista Veja.

