Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Empresa alega que precisa analisar as implicações de segurança da nova lei de 'notícias falsas' do país. (Foto: Reprodução)

O aplicativo de vídeos Tiktok anunciou nas redes sociais, no domingo (6), que irá suspender transmissões ao vivo na Rússia, devido à nova lei que pune com até 15 anos de prisão quem divulgar “desinformação” no país, incluindo notícias que “desacreditem” as Forças Armadas. A empresa argumenta que precisa analisar as implicações legais da lei para seus usuários.

De acordo com a companhia, o serviço de mensagens no aplicativo não será afetado.

“Não temos escolha a não ser suspender a transmissão ao vivo e novos conteúdos em nosso serviço de vídeo enquanto analisamos as implicações de segurança desta lei”, anunciou a empresa em uma série de tuítes.

“O TikTok é uma saída para criatividade e entretenimento que pode fornecer uma fonte de alívio e conexão humana durante um período de guerra, quando as pessoas enfrentam imensa tragédia e isolamento. No entanto, a segurança de nossos funcionários e usuários continua sendo nossa maior prioridade”, disse no comunicado.

Reiterando a segurança como prioridade, o TikTok disse que continuará a avaliar as circunstâncias em evolução na Rússia para determinar quando os serviços poderão ser totalmente retomados.

“Fake”

O presidente russo, Vladimir Putin, sancionou uma lei com duras penas de prisão e multas para quem publicar “informações falsas” sobre as Forças Armadas do país, em mais uma medida de repressão interna em meio à invasão da Ucrânia.

Horas antes, os deputados da câmara baixa do Parlamento russo, a Duma, aprovaram, por unanimidade, uma emenda que prevê penas de até 15 anos de prisão se forem divulgadas informações que busquem “desacreditar” as Forças Armadas.

Autoridades russas já deixaram claro que o próprio ato de chamar a invasão da Ucrânia de “guerra” — o Kremlin usa o termo “operação militar especial” — é considerado desinformação. Outra emenda contempla punições para quem pede “sanções contra a Rússia”, justamente quando o país enfrenta grandes punições de países ocidentais pelo ataque à Ucrânia.

