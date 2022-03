Mundo American Express suspende atividades na Rússia

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Medida anunciada no domingo (6) é em resposta à invasão da Ucrânia pelo governo de Putin. (Foto: Reprodução)

A operadora de cartões de crédito American Express anunciou no domingo (6) a suspensão de seus serviços na Rússia. A medida é uma resposta ao ” injustificável ataque russo às pessoas da Ucrânia”, informou a empresa em comunicado oficial. No sábado (5), Visa e Mastercard também anunciaram a interrupção na operação no país. As operações comerciais também estão suspensas na Bielorrússia, conforme comunicado da bandeira.

“Hoje cedo, anunciamos que estamos suspendendo todas as operações na Rússia. Como resultado, os cartões American Express emitidos globalmente não funcionarão mais em comerciantes ou caixas eletrônicos na Rússia”, diz a nota da multinacional. Ainda de acordo com a American Express, os cartões emitidos localmente na Rússia por bancos russos não vão funcionar mais fora do país.

“Isso se soma às medidas anteriores que tomamos, que incluem a interrupção de nossos relacionamentos com bancos na Rússia impactados pelas sanções governamentais dos EUA e internacionais”, completa.

A Visa também informou, em nota, que cartões da sua bandeira no país vão deixar de operar fora da Federação Russa. A Mastercard afirmou que os cartões emitidos por bancos russos não serão mais aceitos pela rede. Além disso, qualquer Mastercard emitido fora do país não funcionará em estabelecimentos comerciais ou caixas eletrônicos russos.

