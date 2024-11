Mundo O argentino Javier Milei será o primeiro presidente a ser recebido por Donald Trump

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Argentino será orador na Conferência Política de Ação Conservadora em Mar-a-Lago, mansão de luxo do presidente eleito. (Foto: Milan Jaros/Bloomberg)

O presidente argentino, Javier Milei, será recebido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua mansão de luxo em Mar-a-Lago, onde ocorrerá a Conferência Política de Ação Conservadora (Cpac) na Flórida. Milei será um dos oradores, o único líder da América Latina, e será ouvido por Trump junto com seu vice-presidente eleito, J.D. Vance.

A conferência ocorre nos próximos dias 14 e 15 de novembro, em Palm Beach, de onde Trump fez o seu primeiro discurso quando já estava claro que ele estava virtualmente eleito 47º presidente. Segundo a agência francesa RFI, citando acesso ao convite enviado a Milei, o argentino foi convidado a sentar-se com Trump, Vance e o provável secretário de Estado americano, Ric Grenell, separadamente enquanto estiver em Mar-a-Lago. Também deve se reunir com Elon Musk.

De acordo com o jornal argentino La Nación, a irmã de Milei e secretária da Presidência, Karina Milei, bem como seu assessor chefe, Santiago Caputo, vem trabalhando em um encontro privado entre Trump e Milei há tempos e estão responsáveis pela agenda da conversa. Não se sabe exatamente o momento da conferência que o encontro ocorrerá nem quando o argentino retorna dos EUA.

O libertário será o único líder latino-americano a se reunir com o republicano antes da posse presidencial em 20 de janeiro em Washington. O argentino já confirmou que estará presente no evento. Milei se vê como o líder mais importante depois de Donald Trump, em suas próprias palavras, e busca se colocar como o expoente do movimento conservador na região. Especialmente em um cenário de esquerdas liderando na Colômbia, com Gustavo Petro, e Luiz Inácio Lula da Silvia no Brasil.

Milei foi um dos primeiros a felicitar Trump após a vitória. “Parabéns pela grande vitória. Agora, vamos fazer a América grande outra vez. Você sabe que pode contar com a Argentina para sua tarefa. Sucesso e bênçãos”, escreveu em inglês nas primeiras horas da manhã de quarta-feira (6), junto com uma foto dos dois juntos.

Milei e Trump se encontraram em 24 de fevereiro, durante a edição anterior da Cpac em Maryland. Na ocasião, o libertário declarou seu apoio à vitória do republicano.

“Está aqui o presidente da Argentina, Javier Milei. É um grande senhor. Vocês sabem: ‘MAGA’, Make Argentina Great Again. Ele é um cara fabuloso e um dos poucos que pode realmente fazer (MAGA). Obrigado, Milei. Muito obrigado. É uma grande honra tê-lo aqui”, disse Trump na época.

