Mundo Trump não postou que não convidaria Lula para sua posse “porque lugar de ladrão é na cadeia”

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Nas últimas postagens, em todas as plataformas checadas, o americano pede para que a população vá votar. (Foto: RS/Fotos Públicas)

Circula no TikTok uma postagem com fotos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhadas do texto: “Bomba. Donald Trump em sua rede social falou que não convidou Lula para sua posse porque lugar de ladrão é na cadeia e não na presidência. Já dorme sem essa bandidão de 9 dedos”.

A publicação mente ao afirmar que Trump declarou em uma de suas contas nas redes sociais que não convidou Lula para a posse, prevista para ocorrer em 20 de janeiro de 2025 em Washington, capital do país. O Comprova, serviço de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, verificou todas as redes sociais do republicano e constatou que, desde o resultado da eleição americana divulgado em 6 de novembro até essa sexta-feira (8), Trump não fez nenhuma publicação.

Nas últimas postagens, em todas as plataformas checadas, o americano pede para que a população vá votar. Por rede, as últimas publicações de Trump foram:

* X (antigo Twitter): aviso de que havia somente uma hora restante antes do fechamento das urnas no estado da Califórnia;

* Truth Social: a mesma publicação do X;

* Instagram: vídeo em que Trump pede aos republicanos para que “continuem na fila” de votação;

* Facebook: o mesmo vídeo do Instagram;

* TikTok: vídeo diferente em que Trump também pede aos republicanos para “continuarem na fila”.

Todas as publicações foram feitas antes da divulgação do resultado da votação.

Trump fez um pronunciamento após a vitória eleitoral, no qual ressaltou o resultado positivo do Partido Republicano no Senado, fez elogios ao empresário e apoiador Elon Musk e falou em “reunir o país” e que vai inaugurar uma nova “era de ouro” nos Estados Unidos. Em nenhum momento Lula – que parabenizou o novo presidente americano nas redes sociais – foi mencionado.

Posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos.

O petista declarou apoio à democrata Kamala Harris na disputa contra Trump, mas uma tradição da diplomacia norte-americana se tornou uma justificativa perfeita para o Palácio do Planalto evitar os constrangimentos de uma eventual ida do chefe de Estado brasileiro para a posse do republicano – aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Os EUA não recebem enviados estrangeiros, nem chefes de Estado, nem de governo, nem ministros, nem enviados especiais. Os representantes na posse são os embaixadores locais. Nenhum chefe de Estado vai”, disse um integrante do primeiro escalão do governo.

Fontes do governo americano ouvidas pela equipe da coluna confirmaram que a tradição da diplomacia dos EUA para as cerimônias de posse não inclui convites para a presença de chefes de Estado estrangeiros, mas frisaram que os convidados de Trump para o evento só serão definidos pela equipe de transição mais para frente.

2024-11-08