Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Scott Bessent é um dos principais arrecadadores de fundos de Donald Trump. (Foto: Vincent Alban/Bloomberg)

O gestor bilionário de fundos de hedge, Scott Bessent, se movimenta para assumir o cargo de secretário do Tesouro, uma das posições mais importantes no gabinete do presidente eleito Donald Trump, e começa a sondar candidatos para servir como seu vice, segundo o Financial Times (FT).

Bessent, que é um dos principais arrecadadores de fundos de Trump e atuou como conselheiro econômico do ex-presidente, é amplamente visto como um dos principais candidatos para o cargo no novo governo.

De acordo com o FT, uma pessoa próxima ao investidor bilionário disse que ele estava apenas buscando sugestões para o cargo de vice-secretário do Tesouro, pois a equipe de transição de Trump pediu-lhe os nomes de candidatos que ele havia ajudado a avaliar.

Na quarta-feira (6), Bessent disse à emissora americana CNBC que não houve “discussões sobre cargos” no segundo mandato de Trump. No entanto, pessoas próximas aos esforços de Bessent afirmaram ao FT que ele estava agindo como se fosse ocupar um cargo influente.

“Vou fazer tudo o que o presidente Trump pedir”, disse ele à CNBC quando questionado se se juntaria ao governo. Bessent, fundador da Key Square Capital Management, tornou-se no ano passado um dos principais conselheiros econômicos de Trump, que, recentemente, o descreveu como “um dos principais analistas de Wall Street”.

Segundo o FT, ainda não está claro se Bessent foi oferecido para o cargo de secretário do Tesouro ou se está se movimentando “prematuramente” para um posto no governo.

Concorrentes

Outros possíveis candidatos para o cargo incluem John Paulson, outro bilionário gestor de fundos de hedge e doador da campanha de Trump, e Robert Lighthizer, o ex-representante comercial dos EUA. O senador Bill Hagerty, que foi embaixador dos EUA no Japão durante o primeiro mandato de Trump, também foi mencionado em relação ao cargo.

Chefe de gabinete

Trump anunciou Susie Wiles como chefe de Gabinete do seu próximo governo. Ela é considerada uma das principais arquitetas da vitória do republicano nas eleições presidenciais.

Nos Estados Unidos, o cargo de chefe de Gabinete pode ser comparado com o de ministro da Casa Civil do Brasil. Entre as funções está a coordenação das atividades do governo e a organização das demais secretarias. Susie também deverá operar como uma das principais conselheiras do presidente.

Esse foi o primeiro nome anunciado por Trump para compor a equipe de seu segundo mandato. A imprensa norte-americana já havia revelado que Susie estava entre as principais cotadas para assumir um cargo no governo.

“Susie é forte, inteligente, inovadora e universalmente admirada e respeitada. Susie continuará a trabalhar incansavelmente para Fazer a América Grande Novamente”, disse Trump em um comunicado.

“É uma honra ter Susie como a primeira mulher chefe de gabinete da história dos Estados Unidos. Não tenho dúvida de que ela fará nosso país se orgulhar.”

Susie foi uma das responsáveis por levar Trump ao poder em 2016 e ajudou a limpar o nome do republicano em 2021, após apoiadores invadirem o Capitólio no dia 6 de janeiro daquele ano.

Na corrida presidencial de 2024, ela trabalhou ao lado de Chris LaCivita. Embora Trump tenha deixado de lado conselhos de campanha diversas vezes, os estrategistas mantiveram o foco nas fraquezas de Joe Biden e Kamala Harris.

