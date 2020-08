O atacante Neymar usou as redes sociais para se despedir do zagueiro Thiago Silva, dizendo: “Sentirei saudades”

O atacante Neymar usou as redes sociais para se despedir do zagueiro Thiago Silva, com quem jogou no Paris Saint-Germain nas últimas temporadas. O defensor anunciou o acerto para defender o Chelsea, da Inglaterra.

O PSG já havia avisado que não manteria Thiago Silva em seu elenco para a temporada 2020/21. A despedida do atleta ocorreu na derrota para o Bayern de Munique, na final da Liga dos Campeões. Ainda assim, Neymar aguardou o companheiro decidir o futuro para uma despedida.

“Sentirei saudade de encher teu saco todo dia. Boa sorte. Te amo”, escreveu Neymar, que também atua ao lado de Thiago Silva na Seleção Brasileira.

Aliás, o Paris Saint-Germain tem pressa para prolongar os contratos de Neymar e Kylian Mbappé. O clube francês elegeu os acordos com a dupla como prioridade para a próxima temporada e encara diferentes realidades nas negociações. Enquanto o francês apalavrou a renovação, o brasileiro ainda pede tempo antes de se decidir. Os contratos de Neymar e Mbappé com o PSG vão até junho de 2022. O clube quer prolongar os contratos até junho de 2025 o mais rapidamente possível.

A estratégia para manter Neymar passa pela reaproximação da diretoria com o entorno do jogador. O relacionamento agora é bom até mesmo com o antes desafeto Leonardo, diretor de futebol do clube. A proximidade do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, com o camisa 10 e o pai do jogador também é vista como fundamental para a conclusão de um acordo.

Após a derrota para o Bayern de Munique, na final da Liga dos Campeões, Al-Khelaifi deu um longo abraço a Neymar, com palavras ao pé do ouvi do brasileiro para consolá-lo. O presidente do PSG, segundo relatos vindos do clube, é fã do camisa 10 e tem bom relacionamento com ele.

A relação ficou desgastada no ano passado, quando Neymar tentou se transferir para o Barcelona e viu o PSG impor o pagamento de 222 milhões de euros para liberá-lo e assim impedir sua ida para o clube espanhol. No entanto, o tempo devolveu o cenário de paz entre os dois. Em Lisboa, palco da fase final da Liga dos Campeões, Al-Khelaifi, o pai de Neymar e um dos empresários do jogador, o iraniano Kia Joorabchian, estiveram juntos em dois jantares para discussões sobre o futuro do camisa 10. No entanto, um acordo ainda não é considerado certo segundo informações vindas de ambos os lados.

Messi

Lionel Messi conversou com Neymar e Di María no começo desta semana sobre uma possível ida ao PSG. A informação foi publicada pela emissora TF1 e confirmada pelo jornal Le Parisien. De acordo com a publicação, o argentino do Barcelona não descarta se mudar para o clube de Paris, mas a equipe francesa não é a favorita do atacante.

Messi e Neymar jogaram juntos no Barça, enquanto o camisa 10 é amigo e companheiro de Di María na seleção argentina. Segundo o jornal L’Équipe, o brasileiro Leonardo, diretor-esportivo do PSG, telefonou para Jorge Messi, pai de Lionel Messi e representante do filho, para saber da situação de momento do craque e também comunicar o interesse do PSG pela contratação. Porém, Leonardo foi informado pelo pai de Messi que seu filho já se decidiu pelo Manchester City.