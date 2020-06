Inter O atacante Paolo Guerrero elogiou os protocolos de segurança adotados nos treinos do Inter

Camisa 9 colorado recebeu comentários de admiração do uruguaio Suárez. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em meio à oitava de semana de treinos do Inter desde a paralisação do futebol por causa da pandemia de coronavírus, o atacante peruano Paolo Guerrero elogiou a segurança dos protocolos estabelecidos pelo clube para a realização das atividades pelos atletas. “Estamos nos adaptando aos treinos físicos, mas está tudo bem organizado e seguro”, declarou o camisa 9 colorado em entrevista ao site oficial do Saci.

Mesmo com Porto Alegre classificada a partir desta semana com a bandeira vermelha (alto risco de contágio) no sistema de distanciamento controlado em vigor no Rio Grande do Sul, os clubes da capital gaúcha podem manter os preparativos físicos. A avaliação do Inter é de que isso representa um passo importante para que o elenco mantenha a condição física, enquanto aguardam o retorno dos coletivos.

“Estamos fazendo bons treinos, nos preparando para quando [re]começar o campeonato”, prosseguiu o jogador. “Estamos muito bem aqui, não houve qualquer caso de Covid-19. É muito importante continuarmos a preparação, precisamos sempre fazer alguma coisa, até por sermos atletas de alto rendimento.”

Elogios de Suárez

Contratado pela direção colorada em agosto de 2018 para o Brasileirão daquele ano, Paolo Guerrero só estrearia na temporada seguinte, em abril, por causa de uma suspensão internacional por doping. Desde então, ele vem sendo um dos ídolos do time, com o qual tem vínculo até o final de 2021.

Nesta semana, ele foi alvo de elogios de outro atacante latino-americano de sucesso: ninguém menos que Luis Suárez, do Barcelona e da Seleção do Uruguai. “Guerrero é um dos melhores jogadores do mundo”, frisou “Luisito” em entrevista à imprensa peruana. “Hoje em dia, com a idade que tem, ele está muito bem no futebol brasileiro.

