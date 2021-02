Brasil O auxílio emergencial volta em março

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O benefício terá duração de 3 ou 4 meses. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (11) que o auxílio emergencial deve voltar a ser pago já em março. Sem informar o valor, Bolsonaro disse que o benefício terá duração de 3 ou 4 meses. O presidente deu a informação durante uma entrevista coletiva no Maranhão, onde participou de uma cerimônia no Centro de Lançamento de Alcântara para entrega de títulos de propriedade rural.

“Está quase certo, ainda não sabemos o valor. Com toda a certeza, a partir… com toda a certeza, pode não ser, a partir de março. Três a quatro meses, está sendo acertado com o Executivo e o Parlamento também porque temos que ter responsabilidade fiscal”, afirmou.

Na equipe econômica, a projeção é de que o valor do auxílio emergencial será de R$ 200,00. No Congresso, há tentativas de aumentar o valor.

Bolsonaro pontuou que o auxílio emergencial não pode ser permanente e que não basta o pagamento do benefício. Na sua visão, o comércio tem que reabrir.

“Tem que acabar com esta história de fecha tudo,tem que cuidar dos mais idosos e dos que têm comorbidades. De resto,tem que trabalhar. Caso contrário, se nos endividarmos muito, o Brasil pode perder crédito e a inflação vem. A dívida já está em R$ 5 trilhões, aí vem o caos”, finalizou.

Mais cedo, o presidente Bolsonaro reforçou que estava estudando, junto à equipe econômica e parlamentares, uma alternativa para a extensão do auxílio emergencial por mais “alguns meses”. Bolsonaro disse que o benefício injetou R$ 13 bilhões no Maranhão, mas lembrou que o custo torna inviável mantê-lo por prazo indefinido.

“No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial. Que, repito, o nome é emergencial; não pode ser eterno porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E sabemos que o povo quer é trabalho”, disse.

Pesquisa

Uma pesquisa feita pelo site Poder360 revelou que pelo menos metade dos brasileiros que receberam o auxílio emergencial em 2020 não estão conseguindo pagar as contas com o fim do benefício. Segundo o levantamento, em duas semanas, subiu de 51% para 58% o número de brasileiros que dizem ter deixado de pagar as contas no último mês. Já o número de beneficiados com o auxílio no ano passado, que tiveram o emprego ou a renda comprometida, cresceu de 57% para 63%. O levantamento foi feito de 1 a 3 de fevereiro de 2021 e ouviu 2500 pessoas em 519 municípios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil