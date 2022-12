Geral O aviso “letal” que os Estados Unidos acabam de mandar para a China

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

O secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin disse que os EUA iriam “sustentar e aprimorar as vantagens de combate”. (Foto: Reprodução/Twitter)

Os Estados Unidos estão construindo uma postura militar mais “letal” entre a Ásia e a Oceania, como parte dos esforços para garantir que a China não domine a região da maneira que pretende.

A China é “o único país com vontade e, cada vez mais, com o poder de remodelar sua região e a ordem internacional para atender às suas preferências autoritárias”, disse o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no último sábado, em um evento. “Então deixe-me ser claro – não vamos deixar isso acontecer.”

Austin disse que os EUA iriam “sustentar e aprimorar as vantagens de combate” e reforçar a presença de sua força “para construir uma postura mais letal, móvel e distribuída”.

Ele citou o bombardeiro furtivo B-21 Raider, revelado na última sexta-feira, como um elemento-chave de sua estratégia de dissuasão, e disse que os EUA estão traçando o melhor caminho para a Austrália obter um submarino movido a energia nuclear o mais rápido possível – um acordo anunciado no início do ano.

O discurso equivale a um novo aviso ao presidente chinês, Xi Jinping, mesmo quando os EUA procuram estabelecer o que chamam de grades de proteção e evitar que a tensão com a China saia do controle.

Em seu último relatório sobre a força militar da China, divulgado no mês passado, o governo dos EUA disse que a China ainda pretende ganhar a capacidade para uma invasão até 2027 e se tornar a força militar mais poderosa do mundo até 2049.

Como tenta conter esse impulso, Austin destacou outras medidas, dizendo que o Pentágono aguçou seu foco na região entre a Ásia e a Oceania, como o principal teatro de operações, inclusive pressionando para poder mobilizar tropas mais rapidamente e investindo em construção e logística militares.

Esforços do Pentágono

O B-21 faz parte dos esforços do Pentágono para modernizar todas as três vertentes de sua tríade nuclear, que inclui mísseis balísticos nucleares lançados em silos e ogivas disparadas por submarinos, à medida que muda das campanhas de contraterrorismo das últimas décadas para atender à rápida modernização militar da China.

O país asiático está a caminho de ter 1.500 armas nucleares até 2035, e seus ganhos em hipersônica, guerra cibernética e capacidades espaciais apresentam “o desafio mais consequente e sistêmico para a segurança nacional dos EUA e o sistema internacional livre e aberto”, disse o Pentágono na semana passada, em seu relatório anual sobre a China.

“Precisávamos de um novo bombardeiro para o século 21 que nos permitisse enfrentar ameaças muito mais complicadas, como as que tememos um dia enfrentar da China e Rússia”, disse Deborah Lee James, secretária da Força Aérea americana quando o contrato do Raider foi anunciado em 2015.

Embora o Raider possa se parecer com o B-2, uma vez que você entra nele, as semelhanças param, disse Kathy Warden, presidente-executiva da Northrop Grumman, que está construindo o avião.

“A maneira como ele opera internamente é extremamente avançada em comparação com o B-2, porque a tecnologia evoluiu tanto em termos de capacidade de computação que agora podemos incorporar ao software do B-21”, disse Warden. As informações são das agências de notícias Bloomberg e AP.

