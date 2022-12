Geral Base aérea russa com bombas nucleares é atingida por explosão

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Vista aérea da base russa de Engels, que Moscou afirma ter sido atacada pela Ucrânia. (Foto: Reprodução)

Houve uma explosão em uma base área onde ficam aviões bombardeiros das forças nucleares da Rússia nesta segunda-feira (5), de acordo com um governador do país. A explosão aconteceu na base de Engels, na cidade de Saratov, a 185 quilômetros de Moscou e longe da fronteira com a Ucrânia. De acordo com o jornal The New York Times, o ataque foi feito por um drone ucraniano.

Roman Busargin, governador da região de Saratov, disse que houve um estrondo alto e um flash de luz na base aérea.

A base de Engels fica a cerca de 730 quilômetros de Moscou. É uma das duas bases que abrigam mísseis cruzeiro e bombas nucelares da Rússia (a outra fica no extremo oriente do país).

A Rússia tem de 60 a 70 aviões bombardeiros estratégicos de dois tipos: o Tu-95MS Bear e o Tu-160 Blackjack. Ambos são capazes de transportar bombas nucleares e mísseis de cruzeiro equipados com armas nucleares.

“Quero garantir que nenhuma emergência ocorreu nas áreas residenciais da cidade. Não há motivos para preocupação. Nenhuma infraestrutura civil foi danificada”, escreveu Busargin no Telegram.

“As informações sobre incidentes em instalações militares estão sendo verificadas pelas agências de aplicação da lei”, disse ele

No mesmo dia, um caminhão-tanque explodiu em uma outra base, a da cidade de Ryazan, a 185 quilômetros de Moscou. Três pessoas morreram, de acordo com a agência de notícias estatal RIA.

Ryazan e Saratov estão a centenas de quilômetros da Ucrânia, onde a invasão da Rússia está em seu décimo mês e a Rússia lançou uma nova rodada de ataques com mísseis nesta segunda-feira.

Questionado sobre os incidentes, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: “Não tenho essa informação. Acabei de ver os relatos da mídia, mas não tenho informações específicas. Não posso comentar. ”

A Rússia culpou a Ucrânia pelas explosões que atingiram os dois aeródromos militares.

“O regime de Kiev (…) tentou realizar bombardeios com drones de desenho soviético contra a base aérea de Diaghilevo, na região de Ryazan, e a base aérea de Engels, na região de Saratov”, acusou o Ministério da Defesa russo em comunicado. De acordo com a nota, o objetivo da Ucrânia era “deixar fora de serviço os aviões russos de longo alcance” usados para bombardear o país. Embora os artefatos tenham sido interceptados, prossegue o texto, seus destroços caíram dentro das bases, provocando explosões e danificando “levemente” dois aviões.

A Ucrânia não assumiu a responsabilidade por nenhuma das explosões. No entanto, um conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podoliak, deu a entender no Twitter que poderia ter sido uma operação especial de Kiev. “A Terra é redonda, descoberta de Galileu. No Kremlin não estudaram astronomia e deram preferência aos astrólogos. Se assim fosse, eles saberiam: se algo for lançado no espaço aéreo de outros países, mais cedo ou mais tarde objetos voadores desconhecidos retornarão ao ponto de partida”, escreveu o conselheiro. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

