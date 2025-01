Política O “banho de água fria” que a pesquisa para Presidência da República deu em Gusttavo Lima

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Partidos como União Brasil, PP e PL têm conversado com Gusttavo Lima sobre a possibilidade de filiá-lo. Foto: Reprodução/Instagram

Petistas e bolsonaristas têm a mesma opinião: a pesquisa que testou o potencial eleitoral do cantor Gusttavo Lima foi considerada um “banho de água fria” para o artista. O fator que mais chamou a atenção de políticos ouvidos pela coluna foi o alto índice de rejeição que o cantor apresentou, similar ao de Lula e Jair Bolsonaro.

O levantamento da Paraná Pesquisas feito após o anúncio do cantor que pretende concorrer ao Palácio do Planalto mostra que 65,7% dos entrevistados reprovam a entrada de Gusttavo Lima na política, sendo que 27,8% são a favor e 6,5% não opinaram. Além disso, 50,6% das pessoas ouvidas disseram que não votariam no artista de jeito nenhum para a Presidência.

Outro cálculo que chamou a atenção no meio político é que Gusttavo Lima não tem a taxa de desconhecimento que iniciantes costumam amargar. Só 6,1% dos entrevistados relataram não conhecê-lo suficientemente para opinar se votariam nele ou não para a Presidência.

Partidos como União Brasil, PP e PL têm conversado com Gusttavo Lima sobre a possibilidade de filiá-lo. As legendas, porém, vinham trabalhando com o cenário do cantor se candidatar ao Senado, por Goiás. Agora, estão avaliando o capital eleitoral que o artista teria numa eventual disputa pela Presidência, o qual não tem se mostrado dos mais altos.

Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou à CNN que o Partido Liberal aceita conversar com o cantor e empresário Gusttavo Lima.

“Não vejo problema nenhum. O PL aceita conversar com Gusttavo Lima. Aliás, nós estamos abertos para conversar com qualquer um que seja de direita, claro”, disse Bolsonaro.

Ao ser questionado se o nome do cantor teria espaço para ser candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro rebateu e disse que a legenda já possui candidato.

“O PL tem candidato para presidente em 2026. O candidato sou eu!”, ressaltou.

Para alguns integrantes, a ida de Gusttavo Lima para o PL seria bem-vinda, mas é consenso no partido que ele não tem nenhuma experiência na política, tampouco para um cargo de presidente da República. Outra ala do PL acredita que o nome de Gusttavo Lima seria bom para o Senado.

No entanto, parlamentares relataram que o nome dele é visto com desconfiança já que o cantor teria demonstrado interesse em diálogo com políticos da esquerda também. A avaliação de fontes ouvidas é que o partido não poderia confiar 100% nele.

Nesta semana, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, elogiou a intenção do cantor sertanejo Gusttavo Lima de entrar na política. Para o dirigente do partido de Jair Bolsonaro, o cantor quer “ajudar o Brasil” e, por isso, merece ser elogiado. Com informações dos portais de notícias O Globo e CNN Brasil.

