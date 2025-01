Política O roteiro de aliados de Bolsonaro que viajarão aos Estados Unidos para a posse de Trump

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Parlamentares já começaram a desembarcar em Washington, onde participarão de maratona de eventos. (Foto: Freepik)

Os parlamentares bolsonaristas que estão viajando aos Estados Unidos por ocasião da posse do presidente eleito do país, Donald Trump, terão um extenso roteiro a ser cumprido na capital Washington neste final de semana. Os planos incluem desde uma recepção restrita organizada por assessores do republicano até a participação em um comício liderado por Trump, segundo fontes ouvidas pela equipe do blog da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo.

A maior parte dos bolsonaristas chegou em Washington nessa sexta-feira (17). Pelo menos 30 deputados e senadores devem comparecer à posse, segundo um interlocutor. Dentre eles, estão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e aliados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro como Bia Kicis (PL-DF) e Gustavo Gayer (PL-GO), além do próximo líder da bancada do PL, Sóstenes Cavalcante (PL), e Carla Zambelli (PL-SP).

Convidado diretamente por Trump, Bolsonaro teve autorização para ir ao evento negada pelo Supremo. Dessa forma, o ex-ocupante do Palácio do Planalto deve ser representado pela esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e o filho Eduardo, próximo da família Trump.

Conforme apurado pelo blog, a delegação brasileira será recebida por membros do alto escalão da futura administração Trump no próximo domingo (19), em um local ainda não revelado de Washington D.C.

O encontro contará ainda com representantes da futura gestão do Departamento de Estado, que será comandado pelo senador republicano Marco Rubio, cotado para a vice de Trump nas eleições de 2024. De origem cubana e próximo da comunidade latina nos EUA, Rubio criticou o ministro Alexandre de Moraes em setembro passado pela suspensão do X após a rede social descumprir decisões judiciais do STF.

Na ocasião, o senador chamou a decisão como “a mais recente manobra do ministro Alexandre de Moraes para enfraquecer liberdades elementares” e avaliou a medida como “autoritária” e parte de uma “campanha de censura”. Outros deputados e senadores do Partido Republicano apresentaram projetos mirando o magistrado e outros juízes do Supremo por conta da derrubada da plataforma de Elon Musk.

Ainda no domingo, os parlamentares participarão do Make America Great Again (Maga) Rally, comício que contará com a presença do próprio Trump na Capital One Arena, estádio a poucas quadras da Casa Branca com capacidade para 20 mil pessoas, a convite da organização do evento.

Com a proibição de Bolsonaro de viajar aos EUA, Eduardo e Michelle devem participar de agendas paralelas à da delegação brasileira e de caráter restrito, possivelmente com o entorno de Trump e demais autoridades do próximo governo.

Disputa

Deputados e senadores ainda disputam os últimos convites para a cerimônia mais exclusiva: a do juramento de posse de Trump e do vice-presidente eleito, JD Vance, bem como o primeiro discurso do novo ocupante da Casa Branca.

A cerimônia reunirá os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, além do incumbente Joe Biden, que deixará o poder após um mandato de quatro anos, e diversas outras autoridades dos Três Poderes dos EUA.

A essa altura, só sobraram escassos convites disponibilizados por deputados e senadores americanos disputados “a tapa”, na descrição de um dos aliados dos bolsonaristas, pelos próprios parlamentares brasileiros e outros interessados dos próprios EUA. Os passes oferecidos pelo futuro presidente, como o enviado para Bolsonaro, já esgotaram e até mesmo doadores bilionários foram deixados de fora, tamanha a procura.

Os parlamentares apoiadores de Bolsonaro participarão ainda de um tradicional baile de gala que sucede a cerimônia de posse e conta com a presença do presidente e da primeira-dama, além do vice e da segunda-dama, e outras autoridades. A cerimônia é diferente do Baile Hispânico, evento para o qual o ex-presidente brasileiro também foi convidado.

Os deputados e senadores que viajarão aos EUA estão no recesso parlamentar.

Procurado, o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) afirmou que nove deputados federais filiados ao PL, Novo e Republicanos informaram que estarão em missão oficial nos EUA durante a posse de Trump, mas não detalhou quais. No site da Câmara dos Deputados, não há registros de viagens cadastradas para o exterior neste ano.

Jair Bolsonaro e Donald Trump são aliados próximos e foram presidentes contemporâneos entre 2019, quando o brasileiro assumiu o poder, e 2021, quando o americano deixou a Casa Branca após a derrota para o democrata Joe Biden. Bolsonaro foi o último líder estrangeiro democrático a reconhecer a vitória de Biden diante das acusações infundadas de fraude eleitoral por parte de Trump.

