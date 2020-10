Geral O Barcelona anunciou a contratação de um lateral-direito do Ajax por quase 140 milhões de reais

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Sergiño Dest faz parte do projeto de reconstrução do Barcelona sob os comandos de Koeman. (Foto: Reprodução/Twitter)

Um lateral-direito americano é novo reforço do Barcelona. Nesta quinta-feira (1°), o clube catalão anunciou a contratação de Sergiño Dest, que estava no Ajax e foi adquirido por 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 139 milhões). O time ainda poderá desembolsar outros 5 milhões de euros em decorrência de cláusulas de desempenho. “Não tenho dúvidas de que ele será um jogador muito útil para o Barça”, disse o técnico Ronald Koeman.

Dest, de 19 anos, substituirá Nelson Semedo, que foi transferido ao Wolverhampton, da Inglaterra, e dará a Koeman outra opção para a função de lateral-direito, hoje preenchida por Sergi Roberto, uma das posições mais carentes do elenco. Ele assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Dest faz parte do projeto de reconstrução do Barcelona sob os comandos de Koeman, que assumiu o cargo de técnico após a devastadora derrota da equipe por 8 a 2 para o Bayern Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, em agosto. O clube também se reforçou através das contratações do meio-campista Miralem Pjanic e os atacantes Francisco Trincao e Pedri Gonzalez. No entanto, fora Semedo, o clube liberou Luis Suárez, Ivan Rakitic e Arthur.

Nascido em Almere, na Holanda, Dest se formou nas divisões de base do Ajax, único time que defendeu em toda sua carreira. Ele tem pai suriname-americano e mãe holandesa, mas escolheu jogar pelos Estados Unidos. O lateral já atuou na seleção principal e nos Mundiais Sub-17 e Sub-20.

“Falei com o Sergiño sobre a seleção nacional, porque ele tinha a possibilidade de jogar pela Holanda ou pelos Estados Unidos”, disse Koeman. “Mas finalmente uma decisão tem que ser tomada pelo jogador, porque esse é o sentimento dele, e decidiu jogar pela seleção americana, não é um problema. Isso é bom para o futebol dos EUA”, concluiu o treinador.

Champions League

A Champions League 2020-2021 terá Cristiano Ronaldo e Lionel Messi frente a frente já na fase de grupos. No sorteio realizado nesta quinta-feira, Juventus e Barcelona, que não era cabeça de chave, foram sorteados para o grupo H, junto a Dínamo de Kiev e Ferencvaros.

Atual campeão, o Bayern de Munique irá enfrentar Atlético de Madrid, Red Bull Salzburg e Lokomotiv Moscou.

O “grupo da morte” ficou reservado ao Paris Saint-Germain, vice-campeão na última edição. Isso porque o time de Neymar terá pela frente o Manchester United e o RB Leipzig, clube que enfrentou na semifinal em 2019-20. O outro integrante é o Istanbul Basaksehir, atual campeão turco.

Com a primeira rodada marcada para 20 e 21 de outubro, a fase de grupos irá ocorrer até 9 de dezembro. As oitavas, quartas e semifinais serão entre fevereiro e março, e a decisão acontecerá em 29 de maio de 2021 no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da ESPN.

