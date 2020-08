O Barcelona encara o ‘fim de uma era’ após vexame contra o Bayern

Para o técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick, o massacre de 8 x 2 imposto sobre o Barcelona deve ter sido o déjà vu mais maravilhoso que se poderia imaginar. Em 2014, Flick estava no banco em Belo Horizonte como assistente do técnico da seleção alemã, Joachim Loew, quando a Alemanha impôs ao pentacampeão do mundo Brasil sua maior derrota da história, o 7 x 1.

Se aquela apresentação é lembrada como uma das maiores de um time alemão na história, agora ela estará ao lado do que o Bayern produziu em um vazio Estádio da Luz. O trauma do “7 x 1” ainda reverbera no futebol brasileiro –a vergonha e a raiva pela derrota, os debates ferrenhos sobre a culpa e a busca por soluções continuam, mesmo depois de seis anos.

É difícil imaginar quanto tempo levará para o Barça superar o impacto do “8 x 2”, mas enquanto o Brasil teve quatro anos para se preparar para a próxima Copa do Mundo, não há tal espaço de tempo para o clube catalão. Luiz Felipe Scolari deixou o comando da seleção um dia após o término da Copa do Mundo, e parece que o técnico do Barcelona, Quique Setién, deixará seu cargo ainda mais rapidamente.

Se sair, ele certamente não será o único a pagar o preço pelo desempenho ruim, durante o qual sua equipe pareceu ter jogado a toalha nos momentos finais. “Eu acredito que agora é muito cedo para falar sobre se eu vou ficar no clube ou não”, disse Setién imediatamente após o jogo.

“A verdade é que não depende de mim. Vale a pena todos nós trabalharmos o que é importante e considerarmos uma ampla gama de coisas correspondentes a uma derrota dessa importância e que é tão dolorosa.”

Lyon na semifinal

O tão almejado título da Champions League do Manchester City, do treinador Pep Guardiola, terá que esperar por mais uma temporada. Em duelo contra o Lyon no sábado (15) a equipe dos brasileiros Gabriel Jesus, Ederson e Fernandinho foi eliminada após perder por 3 a 1 para os franceses.

Com direita falha do goleiro brasileiro, em um saída de bola mal feita, o time de Rudi Garcia abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa com o atacante Cornet. A vantagem só foi igualada na etapa complementar. Em grande jogada, o inglês Sterling encontrou o meia belga De Bruyne, aos 23 do segundo tempo e deixou tudo igual no confronto.

Rendendo espaços ao time francês do zagueiro brasileiro Marcelo e dos volantes Bruno Guimarães e Thiago Mendes, o City voltou a ficar em desvantagem no placar uma nova falha de um dos seus defensores. Dessa vez o zagueiro espanhol Laporte, que viu o atacante Dembélé deixar o Lyon novamente no duelo. Por fim, coube também ao atacante, aos 40 minutos sacramentar o resultado muito comemorado pelo time francês.

Considerada zebra, o Lyon terá pela frente os bávaros do Bayern de Munique pela frente, em busca do seu primeiro título da Champions. Já o City, encerra sua temporada sem nenhum título conquistado.