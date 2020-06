Esporte O Barcelona vence o Athletic Bilbao, volta à liderança do Campeonato Espanhol e agora seca o Real Madrid

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Lionel Messi sofreu para conseguir espaços e passou em branco novamente. (Foto: Reprodução)

No final, o que vale é a vitória. Em mais um jogo de pouca criatividade e muito sofrimento, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, no Camp Nou, e retornou à liderança do Campeonato Espanhol. Rakitic saiu do banco de reservas para garantir a vitória da equipe catalã, com passe de Messi. Agora, o time de Quique Setién torce para que o Real Madrid não vença o Mallorca nesta quarta-feira (24) e assim poder terminar a rodada no topo.

O Barcelona alcançou os 68 pontos e voltou à ponta do Campeonato Espanhol. O Real Madrid tem 65 pontos e enfrenta o Mallorca nesta quarta, em casa. Se vencer, o time de Zidane recupera a liderança porque leva vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate. O Athletic é o 10º, com 42 pontos. O Barça volta a campo no sábado, contra o Celta, fora de casa. O Bilbao pega o Mallorca.

O Barcelona teve mais um jogo com amplo domínio de posse de bola (73% contra 27%) e pouca eficiência. No primeiro tempo, acertou o alvo apenas uma vez, sem perigo. No segundo tempo, com muita insistência, mas pouca velocidade, conseguiu o gol da vitória. A equipe de Quique Setién novamente mostrou dependência da genialidade de Messi e falhas defensivas ao deixar muitos espaços.

O Athletic assustou na velocidade de Iñaki Williams e nas jogadas aéreas. Na segunda etapa, depois de várias mudanças, o Barcelona conseguiu ser mais agressivo com Riqui Puig e Ansu Fati. O jovem atacante entrou na vaga de Griezmann e foi mais efetivo com o francês em pouco tempo de jogo. O gol do triunfo saiu aos 25 minutos, em tabela de Messi com Rakitic na qual o croata recebeu dentro da área e acertou o gol: 1 a 0.

Travado no 699

Messi passou o segundo jogo seguido sem marcar, e o gol 700 em jogos oficiais do camisa 10 terá que esperar, pelo menos, até o próximo sábado. Muito marcado, o argentino chegou perto do gol pelo menos duas vezes, com duas finalizações que quase entraram. Mas ele não saiu de campo totalmente zerado. Garantiu mais uma assistência no Campeonato Espanhol e agora tem 15 passes para gol no campeonato.

O que será de Arthur?

Envolvido em negociação com a Juventus, Arthur foi titular nesta terça-feira. Mas não foi tão bem. Tentou 69 passes e acertou 63, o que é uma boa taxa. Mas abusou dos passes laterais e pouco se arriscou ao redor da área rival. Foi substituído por Riqui Puig. Segundo a “Sky Sports”, a equipe italiana está disposta a pagar 80 milhões de euros pelo brasileiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte