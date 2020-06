Esporte Departamento médico do Juventude identifica teste positivo de atleta para coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Atleta está assintomático e em isolamento. Foto: Reprodução Atleta está assintomático e em isolamento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Liberado para retomar os treinamentos, o Esporte Clube Juventude solicitou que todos aqueles que chegaram a Caxias do Sul na última semana, realizassem o teste para Covid-19, e um deles deu positivo. Segundo o clube, o volante João Paulo foi o único que teve diagnóstico positivo para o vírus. Ainda de acordo com o Juventude, não houve contato do atleta com colegas desde que retornou à Caxias do Sul.

João Paulo estava no Paraná, onde mora com a família. Na sexta-feira pela manhã, o atleta retornou à Caxias do Sul de carro, sozinho.Chegando em sua residência, entrou em contato com um dos médicos do clube, indicando sentir sintomas relacionados ao Covid-19. Assim, foi orientado para realizar o exame ainda na sexta-feira, em um laboratório da cidade e, em seguida, retornou para casa em Caxias do Sul, onde tem permanecido neste período.

O resultado chegou às mãos do departamento médico do Juventude na manhã desta terça-feira. O atleta está assintomático e aguardará o período de 15 dias em isolamento, até que não haja mais possibilidade de contágio.

Além dos atletas que estavam fora da cidade e dos reforços do clube, todos os demais que permaneceram em Caxias do Sul durante a paralisação das atividades, bem como membros da comissão técnica e funcionários, já haviam realizado os testes no próprio estádio Alfredo Jaconi, e todos os resultados deram negativo.

