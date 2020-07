Esporte O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 2 e conquistou a Copa da Alemanha

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Time de Munique ganhou por 4 a 2. (Foto: Reprodução do Twitter Oficial do Bayern de Munique)

O domínio do Bayern de Munique no futebol alemão é impressionante. Depois de conquistar o oitavo título nacional consecutivo, o time da Bavária se sagrou campeão da Copa da Alemanha pela 20.ª vez, ao derrotar o Bayer Leverkusen, por 4 a 2, em Berlim.

O jogo nem parecia uma decisão, tal a superioridade do Bayern, que abriu o placar aos 16 minutos, por intermédio de uma bela cobrança de falta de Alaba. O segundo gol saiu ainda na primeira etapa, após falha na saída de bola do Leverkusen. Lançado na ponta-direita, Gnabry bateu firme e cruzado: 2 a 0.

O Bayer ameaçou reagir na segunda etapa, mas os valores individuais do Bayern são muito superiores. Aos 14 minutos, Neuer deu um chutão e a bola foi em direção a Lewandowski, que, com uma linda matada de bola, emendou uma bomba da intermediária. O goleiro Hradecky falhou feio: 3 a 0.

Com o título assegurado, o Bayern diminuiu o ritmo e viu Bender diminuir para o Leverkusen, aos 18 minutos, de cabeça, após escanteio cobrado pelo lado direito. O Bayer se animou, foi à frente, mas tomou o quarto, após contragolpe do time de Munique, finalizado mais uma vez por Lewandowski, aos 44.

O Bayer descontou, de pênalti, nos acréscimos, com Havertz, mas o título já estava nas mãos da forte equipe de Munique, que na próxima temporada estará ainda mais forte com a contratação do atacante Sané, do Manchester City.

Coutinho

O brasileiro Philippe Coutinho só atuou em duas partidas pelo Bayern de Munique neste retorno, em um total de 36 minutos. Ainda assim, venceu o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, neste sábado (4), em que entrou aos 42 do segundo tempo.

Depois de fracassar na transferência milionária em que deixou o Liverpool e foi para o Barcelona, em 2018, Coutinho se mudou para a Alemanha nesta temporada a fim de tentar se reencontrar. As boas atuações no clube inglês, no entanto, também não foram repetidas no gigante bávaro e, agora, o empréstimo do meio-campista se encaminha para um fim melancólico.

Cada vez mais coadjuvante na equipe do Bayern, o brasileiro que até pouco tempo tinha vaga consolidada no meio-campo da seleção brasileira teve o contrato prolongado até agosto para que pudesse terminar a temporada.

Apesar de ganhar mais dois meses (julho e agosto) na Alemanha, Coutinho teve o salário reduzido em 50% e não deve seguir no clube, como noticiou o jornal alemão “Bild”.

Campeão duplo em seu país, o Bayern aguarda o retorno da Liga dos Campeões para finalizar a temporada. Na Champions, os alemães venceram o Chelsea por 3 a 0 na ida das oitavas de final e podem perder por até dois gols de diferença que avançam às quartas.

