Lazio é goleada pelo Milan e praticamente dá adeus ao título do Campeonato Italiano

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Ibrahimovic teve uma boa atuação na vitória. (Foto: Reprodução Twitter Milan)

A Lazio parece ter dito adeus ao sonho de conquistar o título italiano, após perder por 3 a 0 para o Milan e se distanciar a sete pontos da líder Juventus, que mais cedo goleou por 4 a 1 o Torino.

Após a vitória da atual campeã italiana no clássico de Turim, toda a pressão estava na Lazio… e a equipe romana não aguentou, sendo duramente derrotada por um Milan (6º) que briga por uma vaga na Liga Europa. O Turco Hakan Çalhanoglu (23′), o sueco Zlatan Ibrahimovic (34′) e o croata Ante Rebic (59′) anotaram os gols da vitória do Milan. A derrota deixou a Lazio com 68 pontos, contra 75 da Juventus, que mais cedo passou facilmente pelo Torino.

Na partida que abriu a 30ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus provou novamente atravessar ótimo momento, abrindo o placar logo aos três minutos de jogo com o argentino Paulo Dybala.

O colombiano Juan Cuadrado ampliou para a Juve ainda no primeiro tempo (29′), mas o Torino descontou antes do intervalo, convertendo pênalti (45+6′) com o atacante Andrea Belotti, superando na cobrança o veterano goleiro Gianluigi Buffon, que se tornou o recordista de jogos na Serie A (648) neste sábado.

O pênalti foi um dos poucos vacilos da Juventus na partida, que transformou a vitória em goleada no segundo tempo com gols do português Cristiano Ronaldo (61′), em cobrança de falta, e do francês Koffi Djidji (87′), contra.

Inter de Milão

O Inter perdeu, por 2-1, na receção ao Bologna, num duelo referente à 30.ª jornada da Serie A que se disputou em Milão.

Romelu Lukaku abriu as contas do marcador ainda durante o primeiro tempo, à passagem dos 22 minutos de jogo, mas a equipa liderada por Antonio Conte deixou-se empatar na segunda parte quando, aos 74′, Musa Juwara marcou e restabeleceu a igualdade na partida – já depois de o argentino Lautaro Martínez ter desperdiçado uma grande penalidade (62′) e a oportunidade de dilatar a vantagem da sua equipa.

O emblema forasteiro, vale destacar, estava a jogar com menos uma unidade, fruto da expulsão de Roberto Soriano, que viu um cartão vermelho direto menos de um quarto de hora após o reatamento. Curiosamente, o Inter também se viu reduzido a 10 jogadores, depois da expulsão, por acumulação de amarelos, de Alessandro Bastoni, logo após o golo do empate.

O Bologna assegurou a vitória à passagem do minuto 80′, na sequência do golo apontado por Musa Barrow, que fixou o resultado final em 2-1.

Com esta derrota, o Inter não aproveitou a derrota (3-0) da Lazio na receção ao AC Milan, no sábado, e permanece, assim, na terceira posição do campeonato italiano com 64 pontos, a quatro do conjunto romano, segundo colocado da competição.

O Bologna, por seu lado, passou a somar 41 pontos e ascendeu, à condição, ao 9.º posto da tabela classificativa desta Serie A.

