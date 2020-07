Esporte Valtteri Bottas vence o Grande Prêmio da Áustria. Hamilton é punido e acaba em quarto

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Bottas é o primeiro vencedor. (Foto: Reprodução Twitter Mercedes)

Após quatro meses parada devido à pandemia do novo coronavírus, a Fórmula 1 voltou com uma corrida cheia de alternativas, com várias quebras e o safety car entrando na pista em algumas oportunidades. No fim, porém, o resultado não foi muito diferente: domínio da Mercedes, com Valtteri Bottas vencendo o GP da Áustria. Lewis Hamilton chegou em segundo, mas recebeu uma punição de cinco segundos e caiu para quarto.

“Não há forma melhor de começar a temporada”, disse Bottas, que conquistou a oitava vitória de sua carreira. Charles Leclerc, da Ferrari, subiu para o segundo lugar e Lando Norris, da McLaren, chegou em terceiro – foi o primeiro pódio do britânico. “Estou sem palavras. Estou muito feliz e orgulhoso da equipe”, celebrou Norris.

No novo protocolo, o pódio foi mais discreto, realizado na pista mesmo, com os pilotos usando máscaras. Houve, porém, banho de champanhe e muita comemoração, especialmente de Norris com a McLaren. Antes da prova, os pilotos fizeram uma manifestação antirracista, usando camisetas pretas. Vários deles se ajoelharam, perfilados na linha de chegada. Seis, porém, preferiram não se ajoelhar: Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Danil Kvyat, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

“Acredito que o que importa são fatos e comportamentos na nossa vida diária ao invés de gestos formais que podem ser visto como controversos em alguns países” disse Leclerc nas redes sociais, garantindo que está comprometido com a luta contra o racismo.

Na corrida, a Mercedes mais uma vez mostrou sua superioridade. Bottas largou bem e dominou a prova inteira. Chegou a ser ameaçado no fim por Hamilton, que havia sido punido antes da largada, saindo na quinta posição. O britânico cruzou a linha de chegada em segundo, mas foi novamente punido, desta vez por um incidente com Alexander Albon, da RBR. Hamilton teve cinco segundos acrescidos ao seu tempo, caindo para o quarto lugar no final. A Fórmula 1 terá sua segunda corrida no próximo domingo, também na Áustria.

Antirracista

A volta da Fórmula 1 foi marcada pelo ato antirracista antes do início do GP da Áustria em que todos os pilotos vestiram camisas pretas escritas “End Racism” (“Acabe com o Racismo”, em português). O único a mostrar uma mensagem diferente foi Lewis Hamilton, que exibiu a frase “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”). O hexacampeão da categoria exaltou a campanha horas depois da corrida em suas redes sociais, considerando um marco na luta por uma maior igualdade dentro da F1.

“Hoje foi um momento importante para mim e as pessoas lá fora que trabalham e esperam por mudanças. Por maior equidade e uma sociedade mais justa (…) Para mim, foi um capítulo importante no progresso de fazer a F1 um esporte mais diverso e inclusivo. Eu quero um futuro melhor para nossas gerações e as que virão depois. Há muito que precisa ser feito”, escreveu Lewis em sua conta no Intagram.

Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen foram os seis dos 20 pilotos que, durante o ato antirracista não se ajoelharam, gesto considerado um símbolo da luta pela igualdade racial e contra discriminação pela cor da pele. Antes do ato, Verstappen antecipou que não se ajoelharia.

