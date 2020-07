Esporte O presidente do Barcelona revela que Messi quer encerrar sua carreira no clube

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Messi é o principal jogador do Barcelona. (Foto: Reprodução)

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, terminou com as especulações sobre o futuro de Lionel Messi. Para ele, o argentino já revelou seu desejo de encerrar a carreira no clube catalão.

“Não vou dar detalhes das negociações, mas ele já disse várias vezes que quer acabar a carreira no Barça. Agora, estamos concentrados no fim do campeonato e temos negociações com muitos jogadores. Messi quer continuar no Barça e quer acabar aqui. Ainda tem muitos anos para jogar”, afirmou Bartomeu.

Messi é o principal jogador do Campeonato Espanhol nesta temporada. O argentino é o artilheiro da competição, com 22 gols em 29 jogos, e também foi quem deu mais assistências, com 19.

Inter de Milão

Após as negociações pela renovação de Messi paralisarem, a Inter de Milão, uma das maiores interessadas no jogador, ouviu de seu patrocinador master que pode contar com sua ajuda para contratá-lo.

“Nessa altura, não podemos fazer um investimento significativo no esporte. Grande parte do esforço financeiro teria de vir do Steven Zhang (dono da Inter), mas se eles quiserem o Messi, podemos ajudar, mas sem fazer algo muito significante”, disse Troncetti Provera, CEO da Pirelli, em entervista ao ‘GR Parlamento’.

Messi e CR7

A imprensa espanhola noticiou esta semana que Messi interrompeu as negociações de contrato com o Barcelona por uma possível negociação e Rivaldo, ídolo do clube da Catalunha, afirmou que seria um prazer ver o camisa 10 ir para a Juventus, da Itália, onde faria dupla com Cristiano Ronaldo.

“Com todas essas especulações, acredito que alguns agentes já sonham com a dupla Messi e Ronaldo na Juventus. Se isso acontecer, seria um ‘boom’ mundial e acredito que a Juve recuperaria rapidamente o investimento graças ao impulso que receberia em termos de visibilidade e marketing”, afirmou em entrevista ao Corriere Dello Sport.

“Seria histórico vê-los jogar juntos e tenho certeza de que muitos patrocinadores da Juventus ficariam felizes em dar uma mão do ponto de vista financeiro. Além disso, também seria uma possibilidade para Messi: ver os dois melhores jogadores do mundo nos últimos dez anos, juntos no mesmo clube, seria ótimo”, completou.

O motivo para a possível reviravolta no futuro de Lionel Messi é uma insatisfação do craque com a diretoria catalã. Cansado de ter que assumir a responsabilidade pelo clube, o argentino teria dito que não seguirá no Camp Nou caso Bartomeu siga na presidência do Barcelona.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte