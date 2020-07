Futebol Prefeito Nelson Marchezan fala sobre restrições ao futebol e diz que respeita decisão de treinos fora do RS

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Foto: (Cesar Lopes/PMPA)

Em mais uma semana de classificação em bandeira vermelha, Porto Alegre manterá as medidas quanto ao modelo de distanciamento em virtude do novo coronavírus. Tal cenário traz influência à prática esportiva, que segue apenas com a liberação para os treinos físicos individuais. E, ao que indicou o prefeito Nelson Marchezan Jr., em entrevista à reportagem da TV Pampa, as restrições seguirão no âmbito do futebol, ao menos nos próximos dias.

Apesar de compreender a estrutura de segurança oferecida nos CTs de Grêmio e Inter, com protocolos de saúde para a realização dos treinamentos, o prefeito da capital explica que não é momento de se correr riscos.

“Temos a convicção de que esses espaços profissionais, que trabalham com atividade esportiva, tem uma estrutura de acompanhamento, controle, orientação de saúde ao seu redor, maior que a média da população. No entanto, o momento atual da cidade, não recomenda que a gente facilite de termos surtos nesses espaços onde as pessoas deveriam praticar futebol. Neste momento, não nos parece adequado correr esse risco. A gente compreende a situação dos clubes, assim como de todos os empresários, mas a alternativa que se tem é infelizmente restringir algumas atividades”, declarou Marchezan.

Com a impossibilidade da prática dos treinos coletivos, que é a pedida dos clubes, os dirigentes tem recorrido a novas alternativas. O Grêmio já anunciou que vai deixar a capital para a realização destas atividades no estado vizinho de Santa Catarina, vislumbra a volta do Campeonato Brasileiro, marcada para 9 de agosto. Sobre a situação, o prefeito Nelson Marchezan se declarou entendedor e diz que respeita a decisão. “Nós mantemos contato direto com os dois presidentes, entendemos a necessidade dos clubes, e entende que outras cidades estão em outro momento da pandemia. Respeitamos as alternativas que os nosso clubes tão buscando”, concluiu.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

