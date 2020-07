Grêmio Enquanto o Grêmio define detalhes da ida para SC, elenco encerra mais uma semana de treinos

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A sexta-feira (3) marcou a conclusão da nona semana de treinos no Grêmio. Enquanto os jogadores realizaram atividades de conclusões a gol e aperfeiçoamento de questões técnicas no gramado do CT Luiz Carvalhos, nos bastidores, os dirigentes alinham os últimos detalhes para o deslocamento da delegação para Santa Catarina.

Os quatro grupos de atletas se apresentaram no CT entre 8h30 e 11h, com intervalo entre os treinamentos para a devida higienização de todos os materiais. Orientados pela comissão técnica, todos os jogadores fizeram a mesma atividade, passando pela barreira móvel, que servia como um obstáculo defensivo e chutando a gol. Os goleiros Vanderlei, Julio César, Paulo Victor e Brenno participaram de toda a atividade, revezando-se na meta.

O final de semana é de folga para o elenco, que tem reapresentação marcada na próxima segunda-feira. A expectativa é na semana seguinte, o grupo já passe a trabalhar no CT do Criciúma. Em virtude das restrições para a realização de treinos coletivos, o clube optou por realizar as atividades no Estado vizinho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

