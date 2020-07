Grêmio Grêmio renova com duas promessas das categorias de base

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

O Grêmio anunciou a renovação contratual de dois atletas das categorias de base. Ambos são do elenco sub-20 e são lidados como promessas.

Desde 2012 no clube, o volante Gabriel Henrique Lima Santos, mais conhecido como Gazão, renovou até o final de 2022. O atleta de 18 anos foi um dos destaques da Copa São Paulo de Juniores deste ano, mas uma cena inusitada fez com que a sua fama crescesse.

Na final, Gazão tentou evitar com que seu companheiro recebesse o segundo cartão amarelo em duas oportunidades. Primeiro solicitou que Alison Calegari descesse do alambrado na comemoração do gol, depois tentou assumir a culpa do ato, mas a arbitragem não foi na onda e acabou expulsando Alison.

O outro jogador que renovou foi Matheus Santos, que agora tem vínculo com o Grêmio até o meio de 2022. O zagueiro tem 19 anos e está desde 2016 vestindo a camisa tricolor. Os anúncios foram feitos na sexta-feira (3) nas redes sociais do clube.

O último treino da semana reuniu quatro grupos de atletas que se apresentaram no CT na sexta-feira entre 8h30 e 11h, com intervalo entre os treinamentos para a devida higienização de todos os materiais. Orientados pela comissão técnica, todos os jogadores fizeram a mesma atividade, passando pela barreira móvel, que servia como um obstáculo defensivo e chutando a gol. Os goleiros Vanderlei, Julio César, Paulo Victor e Brenno participaram de toda a atividade, revezando-se na meta. Na próxima semana os jogadores completam dois meses de preparação, esperando, ainda, as definições de retomada do calendário do futebol nacional.

