Grêmio Grêmio intensifica preparação visando treinos coletivos em SC

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Nesta segunda-feira (6), o Grêmio iniciou mais uma semana de atividades, mas com perspectiva de novidades. Ajustando os últimos detalhes do deslocamento para Santa Catarina, a preparação física está sendo intensificada para a transição de treinos coletivos.

A manhã reuniu trabalhos de resistência e movimentos com bola. A parte física teve corridas em velocidade para trabalhar a resistência anaeróbia dos jogadores. Na parte técnica, o treino popularmente conhecido como “bobinho”, teve como objetivo trabalhar passes curtos, agilidade e raciocínio dos atletas. As atividades foram intercaladas entre si.

Ainda, de acordo com a assessoria do clube, a semana será marcada pela evolução dos treinos, “à medida que se aproxima a viagem a Criciúma”. A ida para o estado vizinho marca um novo momento de preparação visando a proximidade do retorno do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 9 de agosto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

