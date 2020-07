Brasil A CBF define as datas para a volta da Copa do Brasil, o início da série C e o Brasileirão feminino

As datas básicas e o cronograma de retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e apoiados pelos clubes. (Foto: Leandro Lopes/CBF/Arquivo)

Além de tratar como “definida e determinada” a data de 9 de agosto para o início da Série A do Brasileirão, a CBF foi além e já decidiu quanto retornam outras competições nacionais. Segundo o presidente da entidade, Rogério Caboclo, a Copa do Brasil será retomada em 26 de agosto.

Na mesma data, a bola volta a rolar para a Série A1 do Brasileirão feminino, interrompido após quatro rodadas. No masculino, as Séries B e C começarão na mesma data: em 8 de agosto. A previsão para a segunda divisão já tinha sido dada pela entidade ao lado da Série A. A preparação para organização do futebol nacionalmente ainda envolve uma competição de base: o Brasileirão Sub-20, cuja abertura será em 23 de setembro.

“Nosso planejamento vem desde o início da pandemia. Tínhamos planejado semana a semana qual seria o cenário. Discutimos diariamente isso. Decidimos a Série A numa reunião que durou quatro horas. A Série B inicia na véspera, dia 8. Definimos que a Série C também. Foi uma reivindicação feita por eles. A Copa do Brasil fica no dia 26”, disse ao jornal O Globo o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

A Copa do Brasil foi paralisada durante a terceira fase. Todos os jogos de ida já aconteceram. O Vasco, por exemplo, perdeu em casa para o Goiás, por 1 a 0. O Fluminense perdeu para o Figueirense, fora de casa, pelo mesmo placar. O 1 a 0 se repetiu na vitória do Botafogo contra o Paraná, no Nilton Santos.

Em relação às Série D e A2 do feminino, a CBF vai aguardar mais um pouco antes de definir datas.

No caso da Série A, a CBF conseguiu apoio de 19 dos 20 clubes para realizar partidas fora dos locais de mandos de cada um. O único voto contra foi do Athletico.

Rio de Janeiro

O Botafogo está eliminado da Taça Rio. Após empatar sem gols com o Fluminense, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, o clube de General Severiano se despediu do Campeonato Carioca. Como o Tricolor foi melhor na fase de grupos, tinha a vantagem da igualdade.

O regulamento do Campeonato Carioca, contudo, ainda não é comum para Keisuke Honda. O japonês, disputando o primeiro torneio desde que chegou ao Brasil, afirmou que mudaria uma regra da competição.

“Parabéns ao Fluminense e eles mereceram ganhar o jogo. Mas eu preciso falar uma coisa… uma regra (no Campeonato Carioca) deveria mudar. Eu nunca vi um torneio sem prorrogação ou disputa de pênaltis”, escreveu, em seu perfil do Twitter. Com a eliminação, o Botafogo foca todas as forças para o começo do Campeonato Brasileiro.

