Brasil O Real Madrid bate o Athletic Bilbao e abre sete pontos de vantagem sobre o Barcelona

5 de julho de 2020

Sergio Ramos marca gol da vitória do Real Madrid contra o Athletic Bilbao em cobrança de pênalti. (Foto: Reprodução Twitter Real Madrid)

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao fora de casa no domingo (5), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol foi marcado por Sergio Ramos em cobrança de pênalti, após mais uma revisão do VAR em favor da equipe de Zinedine Zidane. Com o resultado, o time Merengue foi a 77 pontos —sete a mais que o vice-líder Barcelona, que tem 70 pontos. O Bilbao segue na 8ª posição, com 48 pontos.

O Real Madrid volta a campo na sexta-feira (10) contra o Deportivo Alavés em casa. Já o Bilbao recebe o Sevilla na quinta-feira (9). Primeiro tempo equilibrado O primeiro tempo da partida foi equilibrado. Os Merengues tiveram mais a bola nos pés, mas foram pouco incisivos. Apenas Asensio levou algum perigo com descidas pelo lado esquerdo e em uma cobrança de falta. Pelo Bilbao, Iñaki Williams foi o mais perigoso. O atacante teve grande chance de abrir o placar, mas acabou chutando para fora.

Na segunda etapa, o Real passou a dominar o jogo e a chegar com mais perigo. Aos 24 minutos, Daní Garcia fez falta em Marcelo dentro da área. Após rever o lance no monitor com auxílio do VAR, o juiz marcou pênalti. Sergio Ramos bateu com precisão no canto direito, sem chances para o goleiro.

Com a vantagem no placar, o Real passou a tocar mais a bola e a gastar tempo. Já nos acréscimos, o capitão Sergio Ramos recebeu cartão amarelo por reclamação e está fora da partida contra o Alavés na sexta-feira. O zagueiro tem se destacado como goleador e marcou gols nas últimas quatro vitórias dos Merengues no Espanhol.

Militão e Messi

Zinedine Zidane revelou a satisfação com Éder Militão. O treinador do Real Madrid confirmou que o brasileiro será titular na próxima partida, diante do Athletic Bilbao. “Militão acabou de chegar, está trabalhando para chegar ao nível de Sergio (Ramos) e Rafa (Varane). Amanhã (domingo) irá jogar e estou contente com o que tem feito, porque é um jogador para o presente e para o futuro”, afirmou. Na atual temporada, Militão participou de 16 partidas, não marcou gols e nem deu assistências.

Técnico do Real Madrid, Zinédine Zidane poderia torcer pelo enfraquecimento do principal rival. Mas o que ele faz é exatamente o contrário. Em entrevista coletiva, o francês afirmou que espera que Lionel Messi siga defendendo o Barcelona.

“Eu não sei o que está acontecendo, mas espero que Messi não deixe o Barcelona. Estamos na Liga e queremos os melhores na Liga”, opinou o francês após a vitória do Real por 1 a 0 sobre o Getafe, ontem.

Segundo informações da rádio espanhola “Cadena SER”, Lionel Messi teria desistido de renovar seu contrato com o Barcelona, que tem validade até o fim da próxima temporada, em junho de 2021. As conversas, inclusive, já começaram entre o presidente Josep Maria Bartomeu e o pai do craque. De acordo com a rádio, o jogador está cansado de todos os problemas existentes em torno do clube catalão, de vazamentos que ocorrem de dentro para fora da equipe, do ambiente ruim que rodeia o elenco e, acima de tudo, de sempre levar a culpa nos reveses ou nas crises.

“Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer (com Messi)”, concluiu Zidane.

