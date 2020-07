Grêmio Grêmio anuncia retorno das atividades das categorias de base e futebol feminino

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Trabalhos reiniciam de forma remota Foto: (Fernando Alves/Grêmio FBPA) Foto: (Fernando Alves/Grêmio FBPA)

Com as indicações de retorno das competições nacionais através da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o Grêmio anunciou o retorno das atividades das categorias de base e também do departamento de futebol feminino. Inicialmente, os trabalhos retornam de forma virtual.

As categorias de base preparam o retorno gradual de suas atividades de acordo com todas as orientações e seguindo protocolos determinados para manter a saúde de todos os colaboradores. Os trabalhos haviam sido paralisados em março, quando os atletas foram liberados para o retorno aos seus lares como medida de preservação, com a compra de passagens aéreas como facilitador no deslocamento.

Na ocasião, todos receberam uma cartilha com sugestões de exercícios físicos para a execução em casa. No mês de maio, além de manter a mesma rotina na área pedagógica, um acompanhamento na área psicológica foi iniciada para reforçar as medidas de saúde mental dos jogadores em período de afastamento.

Até chegar ao momento atual, durante o período de inatividade com relação aos trabalhos presenciais e a parada do calendário de jogos e competições, algumas ações foram observadas para seguir o fluxo de trabalho no setor, observando como prioridade a manutenção da integridade na saúde dos atletas e seus familiares. Já nos primeiros dias deste mês, foram dedicados para as comissões técnicas ajustarem os microciclos semanais de cada categoria e planejar as sessões de treinos.

“Em um primeiro momento, procuramos preservar a saúde dos atletas e as necessidades familiares deles. Depois tivemos a preocupação em monitorar a questão escolar e o acompanhamento psicológico. Na sequência, seguimos o planejamento para proporcionar um retorno significativo dos jogadores as atividades, com o cuidado na parte física sob orientação dos profissionais do Clube, estabelecendo a fundamental retomada do processo de formação”, afirmou o coordenador geral das categorias de base, Francesco Barletta.

Já a partir desta segunda-feira, os atletas iniciaram os trabalhos de maneira remota, por vídeo conferência, também recebendo auxílio e orientação pedagógica no turno inverso. Ainda não há previsão de uma data para a retomada das competições em âmbito estadual, mas a CBF definiu a retomada do Brasileiro Sub-20 como sendo no dia 23 de setembro.

Futebol Feminino

Ainda, nesta segunda-feira, o clube também confirmou o retorno das atividades do futebol feminino. A indicação da CBF é que o Brasileirão Feminino retorne em 26 de agosto. Inicialmente, a preparação será retomada de forma remota. A volta para as atividades no campo deverão ser definidas até o final de mês, dependendo da liberação das autoridades governamentais de Gravataí, sede das Gurias Gremistas, de acordo com a condição sanitária do município.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, as atividades foram paralisadas em abril, quando foi iniciado um período de férias, seguido de suspensão de dois meses, conforme norma estipulada pela Medida Provisória 936.

Os treinos virtuais entram em sua segunda semana, com vídeo chamadas diárias realizadas em dois turnos. Primeiramente, o foco são os trabalhos de recondicionamento físico, coordenados pela preparadora Karla Loureiro, ao lado da técnica Patrícia Gusmão que conduz as palestras táticas, com base nos jogos realizados por equipes adversárias no Campeonato Brasileiro do último ano. Já a preparação das goleiras segue sendo comandada pela treinadora Sol Farias, realizada individualmente.

Com a decisão da CBF, a previsão é de que as Gurias Gremistas retornem ao Campeonato a partir de 29 de agosto, já que finalizaram a quinta rodada do certame, ainda no mês de março.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

