Grêmio Grêmio pode lucrar em negociação envolvendo Dudu, do Palmeiras

8 de julho de 2020

O jogador Dudu, da SE Palmeiras, concede entrevista coletiva após treinamento, na Academia de Futebol. Foto: (Divulgação/SE Palmeiras)

O Grêmio está de olho nos próximos passos envolvendo a negociação de Dudu, atacante do Palmeiras, com o Al Duhail, do Catar. O negócio que já se arrasta por algumas semanas pode trazer lucros ao tricolor, que ainda tem direito a uma porcentagem de 0,45% do valor da transferência, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Conforme informações, o atacante deve se transferir por empréstimo de um ano, por um valor de sete milhões de euros, mais de R$ 42 milhões. Na negociação, deve se estabelecer meta para que outra porcentagem dos direitos de Dudu (80%) seja adquirida pelo Al Duhail, posteriormente.

Enquanto define o futuro dentro de campo, o jogador também tem prestado explicações à Justiça, após acusação de agressão à ex-esposa, Mallu Ohana.

