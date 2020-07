Grêmio À espera da viagem para Criciúma, Grêmio segue rotina de treinos físicos no CT Luiz Carvalho

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O elenco do Grêmio vai se preparando fisicamente para avançar nas atividades. A indicação é que a partir da próxima semana, o elenco já passe a utilizar as estruturas do CT do Criciúma, em Santa Catarina, para a realização dos treinos coletivos.

Na manhã fria desta quarta-feira, o elenco seguiu o cronograma dos trabalhos já na 10ª semana, no CT Luiz Carvalho. Sob orientação da preparação física, os atletas cumpriram sessão de corridas, trabalhando a explosão muscular e aceleração, além de treinos de musculação na academia.

Os trabalhos segue nesta quinta-feira, quando o elenco volta a se reapresentar em pequenos grupos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio