Após quase quatro meses no Rio de Janeiro, o técnico Renato Portaluppi está de volta a Porto Alegre. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois de quase quatro meses no Rio de Janeiro, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, está de volta a Porto Alegre. Renato se apresentou na manhã desta segunda-feira (13), onde passou por exames médicos, além do teste da Covid-19.

“O Renato chegou ao CT sem apresentar nenhum sintoma. Passou por toda a avaliação médica, foi testado e o resultado foi negativo. A partir de agora seguirá sua rotina normal de treinos seguindo as orientações e cuidados dos nossos protocolos médicos diários”, concluiu o responsável pela supervisão dos testes, o médico Márcio Dornelles.

Com a presença de Renato Portaluppi, os jogadores do Grêmio se reapresentaram nesta segunda-feira no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho e começaram as atividades preparatórias à retomada do Gauchão, na próxima semana. Os treinos coletivos foram liberados pelo governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., na última semana.

“Fico muito feliz em estar de volta e poder estar perto do meu grupo novamente. Como disse desde o início, assim que os treinos táticos e coletivos estivessem liberados eu estaria aqui. E assim está sendo feito. Agora é trabalhar que temos uma maratona pesada pela frente”, disse o comandante gremista.

O Grêmio realizou nesta segunda-feira uma bateria de imunotestes em seus funcionários, jogadores e membros da comissão técnica para detectar o novo coronavírus. Ao todo, foram realizados 79 exames, e dois jogadores testaram positivo para a doença. Ambos estão assintomáticos e foram isolados do grupo. O nome dos atletas não foi divulgado. Ao todo, o Grêmio já aplicou 487 testes entre funcionários e atletas.

