Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Clube passará a treinar no CT do Criciúma na próxima semana Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

De malas prontas para Santa Catarina, o Grêmio reforçou, por meio de seu vice-presidente Cláudio Oderich, a necessidade de avanço de treinos visando a disputa das competições, com a eminência do Campeonato Brasileiro reiniciar em 9 de agosto.

Em entrevista à Rádio Grenal, Oderich declarou que a decisão de saída de Porto Alegre levou em conta a própria condição dos atletas, que estariam no limite da prática apenas de trabalhos físicos, sem coletivos. E, destacou, que o clube manterá a mesma “bolha” de cuidados com o estabelecimento de procolos no CT do Criciúma.

“Fui a favor da ida para Criciúma pois precisamos avançar nos trabalhos. Os atletas não aguentam mais trabalhos físicos. Se aqui não é possível, faremos em outro lugar. A logística está preparando e viabilizando tudo para que todos os protocolos sejam cumpridos em Criciúma. Vamos manter todos os cuidados por lá”, destacou o dirigente.

A decisão do clube vai de encontro a indicação da volta do Brasileirão. Sem a liberação de treinos com contato, a própria volta do Estadual do RS já vista como distante e, por isso, o vice-presidente se mostra favorável à decisão de que o Caxias, campeão do primeiro turno, possa ser declarado como o campeão da edição 2020.

“Estamos trabalhando em cima da ideia do Brasileirão em 9 de agosto. O próprio presidente disse que gostaria que retomasse, mas estamos trabalhando com a possibilidade maior. Se o Campeonato Gaúcho for encerrado, concordo que o Caxias seja declarado o campeão”, finalizou Oderich.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

