“Esse Supremo Tribunal Federal… corrupto… corrupto, que que ele fez? [Está] mancomunado com o Rodrigo Maia. [….] Em 64 não houve golpe militar, foi um contragolpe… porque daqui a pouco as pessoas vão falar: Oswaldo, você é a favor de uma intervenção militar? Não, eu sou a favor de uma intervenção do povo.”

“Para que se tenha uma dimensão dos volumes envolvidos nesse mercado, um relatório de uma empresa especializada em análises estatísticas de páginas do YouTube dá conta de que as 829 mil visualizações obtidas com o vídeo da ‘live’ que o presidente [Jair Bolsonaro] gravou no último dia 3 de maio na frente do Palácio do Planalto podem ter gerado um lucro entre US$ 6 mil e US$ 11 mil para o administrador do canal ‘Folha Política’, que tem 1,8 milhões de inscritos. Já o vídeo da ‘live’ presidencial no dia do Exército rendeu 1,5 milhão de visualizações ao canal ‘Foco do Brasil’, e pode ter proporcionado um lucro entre US$ 7,55 mil a US$ 18,8 mil dólares apenas com os recursos de monetização oferecidos pela plataforma”, escreveu a PGR.

Defesa

De acordo com o advogado Gustavo Moreno, da defesa de Eustáquio, a prisão pode ter motivação política. Segundo a defesa, o blogueiro foi alvo de censura e intimidação.

Moreno afirmou que, em nenhum momento Eustáquio cometeu crime e muito menos mostrou risco de deixar o Brasil. Segundo o advogado, ele foi preso em Campo Grande depois de visitar uma tia que mora em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.