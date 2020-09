Saúde O Brasil alcançou 131.625 mil mortes por coronavírus neste domingo

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo o ministério, o País tem 3.573.958 pacientes recuperados da doença. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Segundo o ministério, o País tem 3.573.958 pacientes recuperados da doença. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil alcançou neste domingo (13), 131.625 mortes em decorrência do coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde, com a notificação de 415 novos óbitos nas últimas 24 horas.

Também foram registrados no país 14.768 novos casos da Covid-19, elevando o total de infecções a 4.330.455. Estado mais afetado pela doença no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 892.257 casos e 32.606 mortes, segundo os dados divulgados pelo ministério.

A Bahia aparece como o segundo Estado com mais casos, com 282.517 infecções e 5.961 mortes. Minas Gerais acumulou até agora 252.263 casos e 6.276 mortes. Mas o Rio de Janeiro, que tem o quarto maior número de casos, com 242.491 infecções, é o segundo Estado em óbitos, com 16.990 mortes. Ceará e Pará completam o grupo dos Estados com mais de 200 mil casos de covid-19 confirmados cada.

Ainda segundo o ministério, o Brasil tem 3.573.958 pacientes recuperados da doença e 625.872 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da covid-19 no país é de 3%.

Outros cenários

No Rio , foram registrados até este (13), 242.491 casos confirmados e 16.990 óbitos por coronavírus em todo o estado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio . Os números representam um aumento de 1.715 casos e cinco mortes em relação ao boletim divulgado ontem (12). Há ainda, até o momento, 378 óbitos em investigação. Entre os casos confirmados, 220.090 pacientes se recuperaram da doença.

Já em São Paulo, nas últimas 24 horas, foram registradas mais 39 mortes e 1.567 novos casos confirmados de covid-19. Os dados divulgados hoje (13) pelo Governo de São Paulo revelam que, desde o início da pandemia, o estado contabilizou 32.606 óbitos e 892. 257 casos acumulados do novo coronavírus.

No Rio Grande do Sul, o número de óbitos por coronavírus chegou a 4.055 neste domingo, desde o início da pandemia. Já o número total de infectados pelo vírus é de 156.903.

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou mais 15 mortes pela doença e 641 novos casos, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde (SES). As mortes divulgadas pela Saúde correspondem ao período entre os dias 29 de agosto e 12 de setembro.

O número de recuperados no Rio Grande do Sul é de 144.105 (92% dos casos). A letalidade aparente é de 2,6%. Com 98% dos municípios com registros da doença, o Estado só tem oito cidades sem o coronavírus.

A taxa de ocupação das UTI está em 76,9%. Destes, 1.490 leitos são ocupados por pacientes que foram confirmados com coronavírus. Outros 803 estão com suspeita da doença.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde