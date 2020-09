Brasil O Brasil atingiu a marca de 4 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Já são quase 125 mil mortes registradas no País

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Óbitos por covid-19 são 124,6 mil; recuperados chegam a 80,4% do total. (Foto: Reprodução)

O Brasil atingiu pouco mais de 4 milhões de casos acumulados de covid-19, segundo informa o balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (3). Desde o início da pandemia, 4.041.638 pessoas foram infectadas com o coronavírus. Entre quarta e esta quinta, as secretarias de saúde acrescentaram às estatísticas 43.773 novos pacientes diagnosticados com a doença.

Ainda conforme a atualização, a pandemia do novo coronavírus é responsável por 124.614 mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 834 novos óbitos em decorrência da doença.

O boletim informa também que a taxa de recuperados aumentou, e já passa de 80% do número total de vítimas. O Brasil registra 3.247.610 pacientes recuperados – 80,4% do total de infectados. Outras 669.414 pessoas ainda estão sob cuidados médicos e são consideradas casos em acompanhamento.

Balanço

O Ministério da Saúde fez um balanço semanal das ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Segundo a pasta, até o momento, foram repassados R$ 25,5 milhões a Estados e municípios dos R$ 47,1 bilhões abertos em crédito para ações de combate à covid-19, o equivalente a 54% do total do montante.

Os gestores apresentaram como justificativa para a não execução da totalidade de recursos propostas de emenda ainda em análise e aportes ainda em andamento, como processos de aquisição de testes, habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda há recursos também reservados para programas como a contratação de profissionais pelo Brasil Conta Comigo e os Centros Comunitários.

Até o momento, foram entregues 10.811 ventiladores pulmonares, sendo 5.552 para UTIs e 5.529 para transporte (em ambulâncias, por exemplo). Os Estados que mais receberam o aparelho foram São Paulo (1.110) e Rio de Janeiro (1.085).

A pasta informou que habilitou 12.698 leitos. Este procedimento envolve o custeio de despesas destas recursos, enquanto os Estados e municípios arcam com os recursos humanos e a estrutura local.

Em relação aos equipamentos de proteção individual (EPIs), foram encaminhadas 255,4 milhões de unidades. Ao todo foram 176,8 milhões de máscaras cirúrgicas, 36,9 milhões de luvas, 18,2 milhões de máscaras N95 e 17,2 milhões de toucas e luvas.

Ainda conforme o balanço, foram credenciados 3.266 centros de atendimento para o enfrentamento à covid-19. Esta estrutura é financiada pelo Ministério da Saúde para implantação nos municípios visando receber pessoas com sintomas mais leves. Já os centros comunitários, voltados a áreas de maior vulnerabilidade social, tiveram 91 unidades instaladas.

Taxa de contágio

A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil apresentou uma queda. De acordo com o último relatório realizado pela Imperial College, na Inglaterra, a taxa (Rt) caiu de 1 para 0,94.

A queda representa a taxa mais baixa desde abril, quando começou a ser monitorada pela Universidade. Os cientistas reforçam que os números precisam ser interpretados com cautela, uma vez que significa que a pandemia pode estar começando a se estabilizar.

Essa é a segunda vez que a taxa fica abaixo de 1, sendo a primeira vez no dia 16 de agosto, quando registrou a marca de 0,98.

Embora os números recentes possam passar uma sensação de estabilização da pandemia, o Brasil registrou taxas menores que países como Paraguai e Argentina – 1,32 e 1,09, respectivamente.

