Magazine Namorada de Cristiano Ronaldo rouba a cena no tapete vermelho do Festival de Veneza

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Georgina Rodríguez "causa" com longo de fenda sexy. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A modelo Georgina Rodríguez roubou a cena, nesta tarde de quinta-feira (03), ao atravessar o tapete vermelho da 77ª edição do Festival de Veneza com um longo, sexy, com decote tomara que caia e fenda.

A namorada do jogador de futebol Cristiano Ronaldo chegou à cidade, a bordo de seu jato particular, toda de branco, com peças de alfaiataria.

Segundo o “The Sun”, Georgina nasceu na cidade de Buenos Aires, na Argentina, mas se considera espanhola. Antes de trabalhar como modelo, foi camareira, trabalhou em uma loja Gucci, na cidade de Madri, e também é bailarina. Tornou-se modelo em 2017 e, desde então, está com o craque, que conheceu num evento de moda. Ela é a mãe de um dos filhos do jogador, a pequena Alana Martina, de 2 anos. Cristiano Ronaldo tem ainda mais três filhos, Cristiano Ronaldo Jr., de 10 anos, e os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, de 3 anos, cujos nomes das mães não são conhecidos. Com mais de 20 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, Georgina costuma compartilhar fotos em família.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine