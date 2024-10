Brasil Brasil deve registrar, nos próximos dias, o maior volume de chuva em seis meses

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Rio Grande do Sul ainda se recupera dos estragos causados pelas enchentes históricas de maio Foto: Cesar Lopes/PMPA O Rio Grande do Sul ainda se recupera dos estragos causados pelas enchentes históricas de maio. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de uma sequência de dias de calor e tempo seco em grande parte do Brasil – o que não ocorreu no Rio Grande do Sul –, o País deve registrar, nos próximos dias, o maior volume de chuva dos últimos seis meses.

Segundo a Climatempo, os temporais devem atingir principalmente as regiões Sul e Sudeste, mas as chuvas também podem ser fortes em algumas partes do Centro-Oeste. “Faz muito tempo que a gente não tem uma chuva tão generalizada e tão forte no País”, disse o meteorologista Fábio Luengo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alertou para chuvas de até 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km/h, já nesta sexta (11) em parte do Rio Grande do Sul e nos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Porto Alegre

Após uma madrugada chuvosa na Capital gaúcha, este sábado (12) será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, de acordo com a Climatempo. As temperaturas ficam entre 16°C e 24°C.

No domingo (13), o tempo seco predomina na Capital, com mínima de 15°C e máxima de 23°C. A segunda-feira (14) será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Os termômetros oscilam entre 16°C e 24°C. A chuva retorna na terça (15).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/o-brasil-deve-registrar-o-maior-volume-de-chuvas-em-seis-meses/

Brasil deve registrar, nos próximos dias, o maior volume de chuva em seis meses

2024-10-11