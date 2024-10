Brasil Anatel divulga lista com mais de 2 mil sites de apostas irregulares que sairão do ar

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Desde o começo deste ano, o governo federal começou a fixar regras para a operação das empresas de apostas on-line no País Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Desde o começo deste ano, o governo federal começou a fixar regras para a operação das empresas de apostas on-line no País. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) divulgou nesta sexta-feira (11) a lista de empresas de apostas esportivas (bets) que sairão do ar nos próximos dias por não terem sido autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar no Brasil.

A agência começou a notificar na quinta (10) as operadoras de telecomunicações para que os endereços sejam derrubados. “Caberá a cada uma das prestadoras tomar as providências técnicas necessárias para implementar essa determinação, a partir de sexta-feira, 11/10. O tempo para a execução do bloqueio dependerá das medidas empregadas pelas prestadoras, conforme suas especificidades”, informou a Anatel em nota.

Desde o começo deste ano, o governo federal começou a fixar regras para a operação das empresas de apostas on-line no País. As bets que pelo menos manifestaram interesse em se adequar a essas regras seguirão funcionando até dezembro. A partir de 2025, serão autorizadas a operar apenas as empresas que já estiverem dentro das normas.

Além de banir os sites que nem sequer começaram a se adequar, o governo trabalha para restringir determinadas formas de pagamento: o uso de cartões de crédito e do cartão do Bolsa Família, por exemplo. Somente em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com as bets.

