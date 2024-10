Agro 3ª Olifeira será realizada de 17 a 20 de outubro em Guaíba

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Olifeira tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico do setor Foto: Divulgação A Olifeira tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico do setor. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 3ª Olifeira, um dos eventos mais esperados do ano no setor do agronegócio, será realizada de 17 a 20 de outubro em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A feira tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e o fortalecimento do cultivo, processamento e consumo do azeite de oliva e seus derivados, com atividades voltadas tanto para o público especializado quanto para os entusiastas do produto.

O evento iniciará às 10h do dia 17, com a cerimônia oficial de abertura marcada para as 19h no palco principal. Durante os dias da Olifeira, o público poderá explorar o Mercado Público, onde expositores oferecerão azeites de oliva e uma variedade de derivados, além de desfrutar do restaurante O Corralero, atrações culturais e artísticas, o Barco Pirata e o Espaço Ler e Saber, voltado para atividades educacionais.

A Olifeira oferecerá uma ampla programação, incluindo concursos de gastronomia, degustações, painéis de discussão sobre inovação tecnológica, sustentabilidade e novas práticas de cultivo. Um dos destaques será o selo de Inovação, Tecnologia e Qualidade dos azeites, que reforça o compromisso da feira com a excelência e a valorização do produto. Além disso, haverá expositores da indústria, comércio e serviços, criando uma plataforma de interação entre produtores, consumidores e a indústria de maquinários.

Atividades esportivas e culturais

A programação inclui balonismo nos dias 17 e 18 de outubro, em parceria com a prefeitura de Torres, reconhecida como a Capital Nacional do Balonismo. O evento também contará com atividades esportivas, como aulas de vela organizadas pelo Clube Jangadeiros e a Caminhada do Outubro Rosa, promovida pela Secretaria de Saúde de Guaíba no dia 20.

No mesmo dia, será realizada a Rústica da Olifeira, promovida em parceria com a Sonorad e o 31º Batalhão da Brigada Militar, incentivando a prática esportiva e a inclusão social.

A Olifeira também será palco de shows musicais para animar o público presente.

Big Chef Olifeira

O concurso Big Chef, que ocorrerá durante o evento, é voltado para cozinheiros amadores e estudantes, estimulando o interesse pela gastronomia e promovendo o uso criativo do azeite de oliva nas receitas. As categorias incluem estudantes de ensino fundamental, profissionais da educação e amadores, com premiações para os destaques.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/3a-olifeira-sera-realizada-de-17-a-20-de-outubro-em-guaiba/

3ª Olifeira será realizada de 17 a 20 de outubro em Guaíba

2024-10-11