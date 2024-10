Inter Inter começa a preparação para o clássico Gre-Nal no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Sem três jogadores devido a data FIFA, Roger Machado comanda treino fechado Foto: Ricardo Duarte/Inter Sem três jogadores devido a data FIFA, Roger Machado comanda treino fechado. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter retomou os treinos após alguns dias de folga. Com tempo sem jogos devido a Data Fifa, o Colorado terá atenção total na preparação para o clássico Gre-Nal, que acontece no dia 19 de outubro (sábado), às 16h. Partida será válida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Machado optou por um treinamento fechado para a imprensa na quinta-feira (10), como já havia feito em alguns dias. Junto com sua comissão técnica, o treinador organizou atividades de força na academia, na sequência, foi praticado exercícios com bola no gramado.

Durante a pausa para a Data Fifa, o treinador colorado tem alguns desfalques na preparação. Rochet e Enner Valencia estão com suas respectivas seleções, disputando partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Gustavo Prato também está presente com a Seleção Brasileira sub-20.

