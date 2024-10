Política Lula fala em comprar “alguns aviões” após problema com aeronave presidencial no México

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

"Vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer", disse. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (11), que pretende comprar “alguns aviões” para o transporte de autoridades políticas em viagens oficiais pelo País. Em entrevista à rádio cereanse O Povo, o petista referiu-se ao episódio de turbulência a bordo da aeronave VC-1 como “uma lição” para a aquisição de uma nova frota de veículos aéreos.

Lula embarcou na aeronave presidencial na tarde de 1º de outubro com destino ao México. Após a decolagem, o avião começou a apresentar problemas técnicos. Foi necessário que a aeronave sobrevoasse o espaço aéreo mexicano por mais de cinco horas, a fim de gastar combustível para a realização de um pouso de emergência. O pouso foi realizado na Cidade do México, capital do país, e a comitiva com o presidente mudou de aeronave.

“Desse problema, nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões”, disse Lula nesta sexta. “Vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é para o Lula, para o Fernando Henrique Cardoso, ou para (Jair) Bolsonaro. É um avião para instituição Presidência da República”.

